الكشف عن السبب وراء انطلاق كل من مباراة أرسنال المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون ومباراة تشيلسي ضد نيوكاسل في الساعة 17:30 اليوم

سيكون المشجعون الذين اعتادوا على المواعيد المتداخلة التقليدية لبدء المباريات على موعد مع مفاجأة بعد ظهر اليوم. في خطوة نادرة، ألغت الدوري الإنجليزي الممتاز موعد الساعة 12:30 تمامًا، واختارت بدلاً من ذلك تجميع مباراتين بارزتين في نفس الوقت ضمن فترة المساء. ستبدأ كل من مباراة أرسنال الحاسمة أمام إيفرتونومباراةتشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

يأتي هذا التغيير اللوجستي كنتيجة مباشرة لازدحام الجدول الأوروبي. مع وصول العديد من الأندية الإنجليزية إلى مراحل متقدمة من المسابقات القارية، اضطر الدوري إلى إعطاء الأولوية لفترات الاستراحة على حساب الجدول المعتاد للبث. وهذا يعني أن المشجعين سيضطرون إلى الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر البثي في الساعة 15:00 ليشاهدوا أول مباريات الدوري الممتاز اليوم.