الكشف عن الدور الذي سيؤديه كيليان مبابي مع ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي، مع صدور آخر المستجدات بشأن إصابته في الركبة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا

على الرغم من مكانته كرمز للفريق الأبيض، يشير التقرير إلى أن مبابي سيبدأ المباراة على الأرجح على مقاعد البدلاء. ويأتي ذلك على غرار النهج الذي اتُبع في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة، حيث تم استخدامه كسلاح فعال في مراحل متأخرة من المباراة. كما تشير التقارير الحالية إلى أن الألم بدأ يختفي، وأن قرار الجهاز الطبي بتجنب إجراء عملية جراحية قد ثبتت صحته بفضل التقدم السريع الذي أحرزه اللاعب في فالديبيباس.

وكان أربيلوا، مدرب ريال مدريد، واضحاً بشأن جاهزية مهاجمه، حيث صرح قبل مباراة السبت ضد إلتشي: "الوضع ليس معقداً. إنه يتحسن يوماً بعد يوم. تعافيه يسير كما ينبغي. لقد وضعنا خطة، وهي تعتمد على تقدمه، لكنني أعتقد أنه سيكون بخير. لن يكون جاهزاً غداً، لكنني متأكد من أنه سيسافر إلى مانشستر. أريده أن يكون قادراً على السفر إلى مانشستر. سنرى كيف سيكون حاله غداً ويوم الأحد، حيث سنقوم باتخاذ القرار النهائي".