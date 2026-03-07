Getty Images Sport
الكشف عن الحقيقة وراء خطط انتقال ماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد في ظل اهتمام منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز
ماونت يظل ملتزماً بالشياطين الحمر
لا ينوي لاعب المنتخب الإنجليزي فرض رحيله عن أولد ترافورد هذا الصيف، على الرغم من الفترة الصعبة التي مر بها منذ وصوله. تشير Football Insider إلى أن لاعب الوسط يركز على إثبات جودته الفنية لإدارة النادي والمشجعين بعد فترة تميزت بالمعالجة الطبية أكثر من مساهماته على أرض الملعب.
يضع ماونت حالياً لياقته البدنية على رأس أولوياته، بهدف البقاء متاحاً للاختيار طوال بقية الموسم. بعد وصوله من تشيلسي في عام 2023 وسط توقعات كبيرة، يتوق صانع الألعاب إلى تبرير الاستثمار الكبير الذي قام به مانشستر يونايتد في خدماته من خلال ترسيخ مكانته كلاعب أساسي.
المنافسون يراقبون وضع لاعب الوسط
تم الإعلان الأسبوع الماضي أن أستون فيلا وفولهام مهتمان بالتعاقد مع ماونت هذا الصيف. ومع ذلك، يقال إن اللاعب يشعر بأنه غير محظوظ بسبب الإصابات ويريد الاستمرار في الكفاح من أجل الحفاظ على مكانه في أولد ترافورد.
يقال إن كل من أوناي إيمري وماركو سيلفا حريصان على إضافة إبداع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى فريقيهما. ومع ذلك، يشير موقف ماونت الحازم إلى أن الأطراف المهتمة قد تضطر إلى البحث في مكان آخر مع بدء تبلور خطط مانشستر يونايتد للتعاقدات الصيفية.
سجل لياقة بدنية محبط
استثمر مانشستر يونايتد 55 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للتعاقد مع ماونت من تشيلسي في عام 2023، لكن هذا الانتقال لم يسفر عن نتائج متسقة حتى الآن. تظهر الإحصائيات أن اللاعب يعاني من صعوبة في إيجاد إيقاعه، حيث أعاقت مشاكله البدنية المتكررة تطوره.
وقد اتبع موسم 2025-26 هذا النمط المخيب للآمال، حيث شارك ماونت في 17 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء ذلك بعد موسم سابق سيئ لعب فيه 23 مباراة فقط في جميع المسابقات، تاركًا مشجعي مانشستر يونايتد في انتظار رؤية أفضل ما لدى الفائز بدوري أبطال أوروبا.
التركيز على التعافي من الإصابات
المهمة الرئيسية لمونت الآن هي التعافي من الإصابة التي تعرض لها في نهاية العام الماضي. على الرغم من أنه لعب في بداية عام 2026، إلا أنه لم يلعب سوى 30 دقيقة في مباراتين قبل أن يتعرض للإصابة مرة أخرى بنفس المشكلة.
صرح المدير الفني المؤقت كاريك مؤخرًا أن حالة ماونت قد تحسنت. وفي حديثه قبل مباراة نيوكاسل، التي انتهت بهزيمة يونايتد 2-1، نقلت عنه قوله: "ماسون يقترب أيضًا من التعافي، لذا للأسف، هذا جزء من اللعبة.
سيكون هناك دائمًا لاعبون مصابون، وسيكون هناك دائمًا لاعبون لا يستطيعون اللعب، لكننا سنواصل العمل بجد قدر الإمكان لإعادتهم".
