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أحمد فرهود

صفعة الكرة الذهبية: عفوًا يا لامين يامال.. لم تستحقها، ولا تيأس فهناك خير في كل شر!

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
فينيسيوس جونيور
هاري كين
الدوري الإسباني

يامال لا يزال في البداية فقط..

هناك خيرٌ في كل شرٍّ لا يعلمه إلا الله؛ فوسط أحزان الجوهرة الإسبانية لامين يامال، بعدم التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، قد تكون هناك فوائد عديدة.

يامال ذلك النجم البالغ من العمر 19 عامًا فقط، كان مرشحًا قويًا للفوز بـ"الكرة الذهبية" لعام 2026؛ إلا أن الجائزة ذهبت في النهاية إلى الإنجليزي المتألق هاري كين، مهاجم العملاق الألماني بايرن ميونخ.

كين تُوِّج بـ"الكرة الذهبية" لأول مرة في تاريخه؛ وذلك في الحفل الساحر الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الإثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

واكتفى يامال من ناحيته، بالتتويج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم؛ بعد قيادته العملاق الكتالوني برشلونة للحصول على ثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، بالإضافة إلى حصد لقب كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف يمكن لعدم تتويج لامين يامال بجائزة "الكرة الذهبية" 2026 أن يحمي اللاعب نفسه وناديه برشلونة..

  • Lamine Yamal Barcagetty

    لامين يامال بين الألقاب الجماعية والأرقام الفردية!

    في البداية وقبل كل شيء؛ دعونا نطرح سؤالًا مهمًا للغاية، وهو: "هل كان الجوهرة الإسبانية لامين يامال يستحق جائزة الكرة الذهبية 2026 أساسًا؟!".

    للإجابة عن هذا السؤال؛ دعونا نقف عند نقطتين في غاية الأهمية، وهما:

    * أولًا: الألقاب الجماعية.

    * ثانيًا: الأداء الفردي.

    وكما ذكرنا؛ تُوِّج يامال ببطولتي الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي مع العملاق الكتالوني برشلونة، قبل أن يحصد لقب كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

    وعلى المستوى الفردي، سجل يامال 24 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية بمختلف المسابقات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بينما اكتفى بهدف وتمريرة حاسمة وحيدة في المونديال، الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    المباريات الكبيرة.. عندما غاب تأثير لامين يامال!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يتضح لنا أن الجوهرة الإسبانية لامين يامال حقق أهم بطولة في عام 2026، وهي كأس العالم.

    لكن هنا نأتي إلى النقطة الأهم؛ إذ لم يكن يامال مؤثرًا كثيرًا مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    ويرتبط تراجع تأثير يامال في هذه البطولة العالمية بكونه عائدًا من إصابة، أبعدته عن المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني برشلونة، في موسم 2025-2026.

    وبما أننا نتحدث عن برشلونة؛ فيجب التأكيد على أن يامال لم يكن مؤثرًا في معظم المباريات الكبيرة أيضًا خلال الموسم الماضي، وذلك على النحو التالي:

    * ضد أتلتيكو مدريد الإسباني: هدف وتمريرة حاسمة في 6 مباريات.

    * ضد ريال مدريد الإسباني: مباراتان دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

    * ضد باريس سان جيرمان الفرنسي: مباراة دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

    * ضد تشيلسي الإنجليزي: مباراة دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

    وفي بعض هذه المباريات، قدّم يامال مستوى جيدًا؛ إذ سيكون من الظلم القول إنه كان سيئًا فيها جميعًا، لمجرد أنه لم يسجل أو يصنع أهدافًا.

    لكن بالفعل؛ افتقد برشلونة ذلك اللاعب الساحر الحاسم في معظم هذه المباريات، وسط تفوق دفاعات المنافسين في مراقبته.

    وبالتأكيد؛ أثّر كل ذلك في حظوظ يامال في التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، حيث لم يستحقها في المجمل.

  • Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty

    هناك فوائد يا يامال.. لكن احذر مصير فينيسيوس!

    الآن.. لنصل إلى النقطة الرئيسية في تقريرنا؛ وهي الفوائد التي قد تعود على لامين يامال والعملاق الكتالوني برشلونة، من عدم تتويج الجوهرة الإسبانية بجائزة "الكرة الذهبية" 2026.

    بالنسبة إلى يامال نفسه؛ نستطيع تلخيص الفوائد التي قد يجنيها من عدم التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، في التالي:

    * أولًا: العودة إلى أرض الواقع.

    * ثانيًا: عدم التشبع واستمرار القتال.

    * ثالثًا: تطوير نفسه وإصلاح أخطائه.

    بمعنى.. في الفترة الأخيرة، شاهدنا يامال وكأنه يطير في السماء، باعتباره أفضل لاعب في العالم، والنجم الذي لا يستطيع أي أحد منافسته.

    لذا؛ فإن صفعة عدم التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، قد تعيد يامال إلى أرض الواقع.

    وعندما يعود يامال إلى أرض الواقع مجددًا؛ سيبدأ في النظر إلى عيوبه كلاعب والعمل على إصلاحها، بالإضافة إلى استعادة الجوع إلى المنافسة والقتال على الألقاب والجوائز الفردية.

    إلا أن أهم شيء هو ألّا يتأثر يامال نفسيًا بفقدان الجائزة؛ مثلما حدث مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وكان يُنظر إلى فينيسيوس على أنه الأفضل في العالم عام 2024، وذلك بعد الموسم التاريخي الذي قدّمه مع ريال مدريد؛ لكنه استيقظ على واقع أليم بخسارة "الكرة الذهبية"، وهو ما رأى البعض أنه أثّر عليه نفسيًا.

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  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    برشلونة.. الفائز الأكبر، ولو بشكل مؤقت فقط!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث سنتحدث الآن عن فوائد عدم تتويج الجوهرة الإسبانية لامين يامال بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، بالنسبة إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    وقد يردد البعض قائلين: "ماذا تقول أنت؟! كان برشلونة سيستفيد كثيرًا لو فاز يامال بالجائزة!".

    نعم.. هذه حقيقة لا نستطيع إنكارها؛ فبرشلونة كان سيستفيد من الناحيتين الاقتصادية والترويجية، لامتلاكه اللاعب الأفضل في العالم.

    لكن أساسًا؛ أصبحت الشركات تتعامل مع يامال باعتباره "نجم الشباك"، بعيدًا عن كونه فائزًا بجائزة "الكرة الذهبية" أم لا.

    وبناءً على ذلك؛ نحن ننظر إلى فوائد العملاق الكتالوني من جانب آخر، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم تشبّع نجم الفريق الأول.

    * ثانيًا: تجنّب الدخول في مشاكل العقود.

    والنقطة الأولى هي نفسها التي ذكرناها عند الحديث عن اللاعب، في السطور الماضية من تقريرنا؛ لذا لنركز على جانب مشاكل العقود، الذي نقصده.

    ولفهم هذه النقطة؛ فلتعد إلى سنوات مجد برشلونة يا عزيزي القارئ، عندما ارتفعت عقود نجوم الفريق الأول بشكل مبالغ فيه.

    "ما السبب في ذلك؟!"؛ الإجابة تتلخص في أن النجوم الكبار كانوا يطالبون بعقود وامتيازات مالية مرتفعة، مع توالي الجوائز الفردية والألقاب الجماعية.

    ووصلت عقود نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة إلى مبالغ فلكية؛ لذا دخل النادي في أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت آثارها مع تفشي جائحة فيروس "كورونا" عام 2020.

    وبالتالي.. تخيل معي عزيزي القارئ، لاعبًا في سن الـ19 عامًا مثل يامال، يصبح أفضل لاعب في العالم؛ فبالتأكيد قد يطالب بأن يعامله برشلونة على هذا الأساس، من الناحية المالية.

    وفي ظل الإغراءات المالية المقدمة من أندية العالم الغنية؛ كان برشلونة سيجد صعوبات كبيرة عند تمديد عقد يامال، أو مناقشة تحسينه.

    وعاجلًا أو آجلًا، قد يصل برشلونة إلى هذه المرحلة، لأنه من المرجح أن يتوج يامال بـ"الكرة الذهبية" خلال السنوات القادمة؛ لكننا نتحدث عن الوقت الراهن على الأقل، الذي لم يتعافَ فيه اقتصاد برشلونة بالكامل بعد، بالتزامن مع مرحلة بناء فريق جديد.

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