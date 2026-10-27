صفعة الكرة الذهبية: عفوًا يا لامين يامال.. لم تستحقها، ولا تيأس فهناك خير في كل شر!

هناك خيرٌ في كل شرٍّ لا يعلمه إلا الله؛ فوسط أحزان الجوهرة الإسبانية لامين يامال، بعدم التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، قد تكون هناك فوائد عديدة.

يامال ذلك النجم البالغ من العمر 19 عامًا فقط، كان مرشحًا قويًا للفوز بـ"الكرة الذهبية" لعام 2026؛ إلا أن الجائزة ذهبت في النهاية إلى الإنجليزي المتألق هاري كين، مهاجم العملاق الألماني بايرن ميونخ.

كين تُوِّج بـ"الكرة الذهبية" لأول مرة في تاريخه؛ وذلك في الحفل الساحر الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الإثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

واكتفى يامال من ناحيته، بالتتويج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم؛ بعد قيادته العملاق الكتالوني برشلونة للحصول على ثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، بالإضافة إلى حصد لقب كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف يمكن لعدم تتويج لامين يامال بجائزة "الكرة الذهبية" 2026 أن يحمي اللاعب نفسه وناديه برشلونة..