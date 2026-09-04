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Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real MadridGetty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

ترجمه

خاص | "ليس كيليان مبابي ولا هاري كين" .. نجم فرنسا السابق يختار مرشحه الأحق بالكرة الذهبية

حصريًا
كيليان مبابي
ريال مدريد
خفيتشا كفاراتسخيليا
فرنسا
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
كأس العالم

برر موقفه بعدم ترشيح نجم ريال مدريد

قال مدافع آرسنال ومانشستر سيتي السابق باكاري سانيا لموقع "جول" إن كيليان مبابي هو فقط ضمن "أفضل ثلاثة" لاعبين في العالم حالياً، مع توقّعات بأن يغيب نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا مجدداً عن التتويج بالكرة الذهبية في عام 2026.

ويُعدّ هاري كين أحد أبرز المرشحين لنيل تلك الجائزة، لكن سانيا تجاهل مهاجم بايرن ميونخ عندما كشف عن اختياره للمرشح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية.

  • كين ورودري ضمن المنافسة

    عادةً ما يُمنح لقب "أفضل لاعب في العالم" لمن يتوّج بلقب عالمي في عام كأس العالم. وهذا يضع الأداء المميز لنجوم إسبانيا في دائرة الترشيحات بقوة، عقب نجاحهم على الأراضي الأمريكية الشمالية هذا الصيف. فرودري، الذي فاز بالكرة الذهبية عام 2024، وزميله الجديد في برشلونة لامين يامال يعتبران على رأس المرشحين.

    وكين، الذي سجّل 61 هدفًا مع بايرن بطل الدوري الألماني الموسم الماضي، هو أيضًا ممن وضعوا أنفسهم في مقدمة المرشحين، لكنه لم يظفر بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2026.

    وقد حقق باريس سان جيرمان اللقب في تلك المسابقة في موسمين متتاليين، ما يعني أن عثمان ديمبيلي قد يفعل الأمر ذاته في سباق الكرة الذهبية، أو أي لاعب آخر من نجوم فريقه.

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  • من هو أفضل لاعب في العالم؟

    ويتوقع سانيا أن يكون ذلك هو الحال. المدافع الفرنسي السابق لآرسنال ومانشستر سيتي، الذي كان يتحدث بالتعاون مع BetVictor Online Casino، قال لـ"جول" عندما سُئل عمّا إذا كان مواطنه مبابي يستحق الكرة الذهبية باعتباره أفضل لاعب في العالم حاليًا: «بالنسبة لي هو الأفضل في اللحظة الراهنة، فهو ضمن أفضل ثلاثة لاعبين. لقد قدّم عامًا رائعًا وهو بالنسبة لي أحد الأفضل، وفرصته كبيرة بسبب نظرة الناس له.

    «بالنسبة لي، كفارا يستحق الكرة الذهبية، كفارا [خفيتشا كفاراتسخيليا] كان استثنائيًا، وكونه جناحًا وامتلاكه مثل هذا التأثير وموسمًا ناجحًا. فبصرف النظر عن الفوز بدوري أبطال أوروبا، أعتقد أن لاعبي كرة القدم سيتفقون على أنه كان أهم لاعب في الموسم الماضي.

    «بالطبع قدّم كيليان مستويات رائعة في كأس العالم وسررت برؤيته يسجّل كل هذه الأهداف، ليس فقط لأنه فرنسي بل لأنني أعشق كرة القدم، وعندما أراه يتألق بالطريقة التي بدأ بها الموسم، وهو من القلائل الذين يمكن اعتبارهم ضمن الأفضل في العالم، لكن المشكلة هي: كم كنت مؤثرًا لفريقك في الموسم الماضي؟»

  • هل سيفوز مبابي بالكرة الذهبية يومًا ما؟

    أمضى ريال مدريد موسمين دون التتويج بأي لقب كبير، رغم أن نجم هجومه مبابي أحرز جائزتي الحذاء الذهبي في الليجا، كما سجّل 90 هدفًا خلال 106 مباريات.

    وعند سؤاله عمّا إذا كان نجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق سيتمكن يومًا من الفوز بالكرة الذهبية، بعد أن حلّ ضمن أفضل ثلاثة في هذا الاستفتاء مرة واحدة فقط من قبل، قال الدولي الفرنسي السابق لويس ساها لـ"جول" مؤخرًا: «هذا أمر صعب، لأنه بالتأكيد يريد الفوز بتلك الألقاب. إنه يعلم أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يمنحك فرصة أكبر للفوز بالكرة الذهبية. يعلم أن هذه هي الطريقة لعرض كل المؤهلات أمام الجميع.

    «أتفهّم أن الضغط موجود، لأن الأمر بات يشبه طريقة مثيرة للجدل جدًا في عدم بلوغ تلك البطولة. لقد غادر النادي الذي فاز باللقب، والآن انتقل إلى ناد يُفترض أنه من المرشحين الأوفر حظًا، ومع ذلك لا يبلغون النهائيات.

    «بدأ الأمر يثير بعض التساؤلات على الصعيد الشخصي. لنقل على الجانب المعنوي، يبدو وكأنه يجلب الحظ العاثر بطريقة ما. لذا فهذا هو المسار السيئ الذي يريد تصحيحه في أسرع وقت ممكن.

    «من الجميل دائمًا أن ترى شخصًا ينجح ويحقق أهدافه عندما يمتلك الإمكانيات. أعتقد أنه يستحق ذلك. بغض النظر عن انتقاد الناس لأسلوب لعبه، فهو يريد امتلاك كل شيء.

    «كل موقف يجب أن يدور حوله، وهذا هو دليل العظماء. لكن أحيانًا إذا لم تسِر الأمور على ما يرام، يسهُل توجيه الانتقاد. لو أن كريستيانو لم يتمكن من ترجمة كل تلك الألقاب التي حققها على مر السنين إلى إنجازات، لكان قد أصبح في مهب الريح منذ زمن بعيد.»

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  • مبابي يحطم الأرقام القياسية ويطارد الألقاب

    صنع مبابي التاريخ في كأس العالم 2026، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة. وهو يملك الرقم القياسي ذاته مع المنتخب الفرنسي، ومع باريس سان جيرمان عملاق الدوري المحلي في بلاده.

    وقد سجّل بالفعل ثلاثية مع ريال مدريد هذا الموسم، في مرمى ريال سوسييداد، ومن المنتظر أن يحافظ على مستوياته الفردية المذهلة فيما يسعى جوزيه مورينيو لإعادة الفريق الملكي إلى طريق الألقاب ووضع نجمه صاحب القميص رقم 10 في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.