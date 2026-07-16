الكرة الذهبية تستعين بكريستيانو رونالدو قبل الترويج لحملة 2026 .. والجمهور يغضب: تريدون تمرير أجندة ليونيل ميسي!

حساب البالون دور عبر منصة "إكس"، نشر مقالًا بعنوان "هل يمكنك الفوز بجائزة الكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي؟"، مع وضع صورة كريستيانو رونالدو بقميص النصر عليه.

وأجاب الحساب على هذا السؤال موضحًا أن الصراع على الجائزة بدأ بالفعل في أغسطس 2025، أي مع انطلاق الموسم في مختلف دوريات العالم.

وأشار الحساب إلى أن الجائزة كانت تمنح في البداية لأفضل لاعب أوروبي يلعب في دوري أوروبي، وذلك منذ عام 1956 وحتى 1995.

لكن تم إلغاء هذا النظام عام 2007، ولم يعد هناك قيود معينة للفائز بـ"البالون دور"، إذ أصبحت تُمنح لأفضل لاعب في العالم بشكل عام دون تحديد جنسية أو دوري معين.

واستدل الحساب الرسمي للكرة الذهبية على عدم اشتراط أن يلعب الفائز في دوري أوروبي، بحصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليها عام 2023، وهو الناشط في إنتر ميامي الأمريكي.

إلا أنه عاد وأوضح أنه رغم أن ميسي كان يلعب في إنتر ميامي وقت حفل 2023 إلا أن حصوله على الجائزة استند للأداء الذي قدمه مع باريس سان جيرمان؛ النادي الذي غادره للانتقال لإنتر ميامي في صيف 2023، أي قبل الحفل ببضعة أشهر.

واختتم: "نعم! من الممكن تمامًا الفوز بالكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي. يبدو الأمر أصعب في ضوء التاريخ فحسب، لكن القوة المتنامية لبعض الدوريات خارج أوروبا بدأت في تغيير الموازين".







