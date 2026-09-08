مظاليم الكرة الذهبية .. ما أسهل اضطهاد رافينيا وتجاهل بيدري وجلب لقب الدوري الإنجليزي أصبح فجأة "بلا قيمة"!

جائزة الكرة الذهبية علمتنا مؤخرًا أن الأرقام والأضواء على اللاعبين الهجوميين والفرق الفائزة بـ"كل شيء مهم"، ليست المعيار الوحيد من أجل الحصول عليها، وذلك بعد انتصار رودري نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق على فينيسيوس جونيور في 2024.

ولكن عندما تحاول تطبيق هذا المعيار على بيدري، سنجد أن لاعب الوسط الإسباني تعرض للظلم، بسبب خروجه بشكل كامل من قائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم وفقًا لتصنيف فرانس فوتبول.

بيدري "مع اختلاف الأدوار"، حالته تتشابه مع رودري، لا يسجل الكثير من الأهداف ولكن دوره واضح وملحوظ ومؤثر في نجاحات فريقه، مثلما فعل الإسباني خلال الموسم الماضي، بمساهمته في تحقيق النادي الكتالوني للدوري المحلي وكأس السوبر على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد.

أرقام الإسباني الحاصل على كأس العالم مع بلاده لا تعبر عن دوره بشكل كامل، سجل هدفين وصنع 12 في 43 مناسبة في موسم 2025/2026، ولكن ما قدمه مع برشلونة كان أكبر بكثير من هذه الإحصائية.

نحن لسنا بحاجة للأرقام لمعرفة قيمة بيدري في مساعدة برشلونة على تطبيق أسلوبه مع المدرب هانزي فليك، وتحكمه في إيقاع المباريات ونسقها والمساهمة في كسر ضغط الخصم، وتحويل الأمور لصالح فريقه لفرض شخصيته.

البعض سيبرر غياب بيدري بسبب دوره المحدود في فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، وربما يكون هو التفسير الوحيد للأمر، في ظل سيطرة من خط وسط باريس سان جيرمان على القائمة بوجود فابيان رويز وجواو نيفيش وفيتينيا.

هناك وجهة نظر أخرى تقول، عندما نتحدث عن لاعبي الوسط، هل من تواجدوا أفضل من بيدري؟

جود بيلينجهام : لم يستمتع بموسم جيد مع ريال مدريد لكنه فاجأ الجميع بصورة مبهرة في كأس العالم وسجل 7 أهداف مع المنتخب الإنجليزي.

فيتينيا وجواو نيفيش : مستواهما في كأس العالم لم يختلف كثيرًا عن بيدري قبل خروج البرتغال، ولكنهما قادا باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وفكرة استبعادهما تبدو شبه مستحيلة.

فابيان رويز : تشارك مع نيفيش وفيتنيا بالموسم التاريخي لباريس، بل وحصد كأس العالم مع إسبانيا.

رودري : استعاد مستواه مع مانشستر ودوره كان أبرز من بيدري بكثير في الفوز بالمونديال، بل كان نجم البطولة.

ديكلان رايس: تفوق على بيدري محليًا بسبب دوره المذهل مع آرسنال، وقيادته المدفعجية للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 سنة، وتألق في كأس العالم ووصل إلى نصف النهائي مع إنجلترا.

برونو فيرنانديش: نجح في كسر الرقم القياسي لصناعة الأهداف في البريميرليج "22 هدفًا" وسجل 9 أهداف، وحصل على جائزة رجل الموسم في البريميرليج.

إذن هؤلاء كانوا أكثر إبهارًا من بيدري في خط الوسط، ولكن ببعض المراكز الآخرى هناك نقاشات مثيرة للاهتمام، مثل ساديو ماني ومارك كوكوريلا ودايوت أوباميكانو.