ماذا قدم ثنائي الدوري السعودي أمام نيجيريا في النهائي؟

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تحقق "سيناريو الشيطان" وتوج منتخب كوت ديفوار "العائد من الموت" بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

وبعدما كان الفريق في طريقه للخروج من البطولة بدور المجموعات، حدثت المعجزة وفاز أصحاب الأرض على نيجيريا (2-1) اليوم الأحد، في النهائي.

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تقدم نسور نيجيريا في الدقيقة 38 بهدف ويليام إيكونج، لكن المنتخب الإيفواري قلب الطاولة كعادته طوال البطولة، وسجل التعادل عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 62، قبل أن يحرز سباستيان هالر هدف الفوز في الدقيقة 81.

ويستعرض "جول" في هذا التقرير، ما قدمه ثنائي كوت ديفوار فرانك كيسييه، نجم أهلي جدة، وسيكو فوفانا، لاعب النصر المعار للاتفاق: