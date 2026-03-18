أحمد فرهود

"الكالتشيو بولي أشهرها وأسخف مباراة في كرة القدم أغربها".. تتويج المغرب بكأس إفريقيا "إداريًا" ليس الأول من نوعه

لطالما آمن عشاق كرة القدم بأن المستطيل الأخضر؛ هو المكان الوحيد الذي تُكتب فيه الأقدار، وأن صافرة الحكم هي الفصل النهائي بين النصر والهزيمة.

لكن.. المتتبع لتاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم، يدرك جيدًا أن هُناك مباريات أخرى تقام خلف الأبواب المغلقة، وفي ردهات المحاكم الرياضية؛ حيث تتحوّل المكاتب الإدارية إلى ملاعب بديلة، وتصبح بنود اللوائح والقوانين هي الأهداف التي تحسم البطولات.

آخر الأدلة على ذلك، هو قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ والذي نص على سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال، ومنحه "إداريًا" إلى المغرب.

منتخب السنغال توّج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الفوز (1-0) على أصحاب الأرض المغرب؛ في مباراة نهائية شهدت أحداثًا مثيرة للجدل، تمثّلت في انسحاب كتيبة التيرانجا احتجاجًا على احتساب "ركلة جزاء" لأسود الأطلس - قبل العودة من جديد -.

هذه الأزمة جعلت الاتحاد المغربي لكرة القدم يتقدّم باحتجاجٍ رسمي؛ انتهى بسحب اللقب من السنغاليين، ومنحه إلى أسود الأطلس.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ "نماذج" عن ألقاب توّجت بها بعض الأندية والمنتخبات، بقرارات إدارية..

  • 1- إنتر.. بطل الدوري الإيطالي 2005-2006

    تعتبر هذه الحالة الأشهر في العصر الحديث؛ حيث ارتبطت بفضيحة "الكالتشيو بولي"، التي هزت الوسط الرياضي العالمي.

    وتوّج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 2005-2006، على أرضية المستطيل الأخضر؛ بينما حل ميلان "وصيفًا"، وإنتر في "المركز الثالث".

    إلا أنه بعد كشف شبكة تلاعب في النتائج، وضغط على الحكام؛ تم سحب اللقب من يوفنتوس بشكلٍ رسمي، و"تهبيطه" إلى الدرجة الثانية الإيطالية.

    وقرر الاتحاد الإيطالي منح اللقب إلى نادي إنتر؛ وذلك بعد "تهبيط" يوفنتوس، وخصم نقاط من ميلان "الوصيف" في نفس القضية.

  • 2- الهلال.. بطل دوري السوبر السوداني 2024

    تُوج الهلال بلقب دوري السوبر السوداني 2024؛ وذلك بعد انسحاب منافسه المريخ، ورفضه خوض مباراة تحديد البطل.

    وأقام الاتحاد السوداني دورة ثلاثية، بمشاركة كل من "الهلال، المريخ وحي الوادي نيالا"؛ وذلك لتحديد الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، خلال الموسم التالي.

    وضمن الفريقان خوض دوري الأبطال؛ بعدما تغلب الهلال على حي الوادي (7-1)، والمريخ على نفس الفريق (1-0).

    ورغم وصول المريخ إلى أرضية الملعب، إلا أنه رفض خوض مباراة تحديد البطل ضد الهلال؛ وذلك بسبب ما اعتبره تجاوزات من الاتحاد السوداني، ورفضه إخراج كاميرات التلفزيون.

    هُنا.. قرر الاتحاد السوداني اعتبار الهلال فائزًا "إدريًا"؛ وبالتالي تتويجه بلقب دوري السوبر على حساب المريخ، عام 2024.

  • 3- الإفريقي.. بطل الدوري التونسي 2014-2015

    وفي الملاعب التونسية.. شاهدنا واقعة مثيرة للغاية موسم 2014-2015، بين ناديي الإفريقي والنجم الساحلي.

    النجم الساحلي انسحب من مباراة في الدوري التونسي، ضد فريق حمام الأنف الأول لكرة القدم؛ وذلك احتجاجًا على التحكيم.

    ونتيجة لذلك.. قام الاتحاد التونسي لكرة القدم بخصم نقاط من النجم الساحلي؛ ليخسر لقب الدوري المحلي، لمصلحة الغريم الإفريقي.

    وحسم الإفريقي لقب الدوري التونسي 2014-2015، بفارق نقطتين عن النجم الساحلي؛ وذلك بفضل القرار الإداري، سالف الذكر.

  • 4- شباب بلوزداد.. بطل الدوري الجزائري 2019-2020

    بسبب جائحة "كورونا" التي ضربت العالم أجمع عام 2020، اختلفت الدول في طريقة منح ألقاب الدوريات المحلية؛ والتي تقرر إيقافها بشكلٍ رسمي.

    على سبيل المثال.. توقف الدوري المحلي في الجزائر، بينما الأندية لم تلعب نفس عدد المباريات؛ ليعتمد اتحاد كرة القدم نظام "المعامل النسبي"، وهو تقسيم النقاط على المباريات الملعوبة.

    وبفضل هذا القرار الإداري؛ تم الإعلان عن تتويج نادي شباب بلوزداد الجزائري، بلقب الدوري المحلي 2019-2020.

  • 5- النادي القنيطري.. بطل الدوري المغربي 1959-1960

    واحدة من أغرب حكايات الدوري المغربي؛ كانت موسم 1959-1960، عندما توّج النادي القنيطري باللقب رسميًا.

    آنذاك.. تساوت 3 أندية في "صدارة" جدول ترتيب الدوري المغربي؛ وهي "الرجاء، الوداد والنادي القنيطري".

    لكن.. بسبب أزمة الانسحاب في بعض المباريات، وتوقيع قرارات انضباطية ضد أندية معينة؛ تم إعادة ترتيب جدول ترتيب الدوري المغربي، في النهاية.

    هُنا.. وجد النادي القنيطري نفسه بعد "حسبة برما"، يتوّج بلقب الدوري المغربي؛ مستفيدًا من هذه القرارات الإدارية.

  • 6- نماذج كروية أخرى بعيدًا عن الألقاب المباشرة

    بعيدًا عن الألقاب المُباشرة.. هُناك بعض القرارات الإدارية المهمة؛ التي صنعت مجد أندية ومنتخبات بعينها، وذلك على النحو التالي:

    * قرعة العملة المعدنية

    قبل اختراع "الركلات الترجيحية"، كانت البطولات تحسم بقرار إداري ميداني؛ وهو القرعة.

    منتخب إيطاليا تأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا 1968؛ بعد فوزه على الاتحاد السوفيتي بـ"القرعة"، عقب التعادل السلبي (0-0) في دور الـ4.

    وهذه العملة المعدنية، التي اُعتبِر المنتخب الإيطالي فائزًا بفضلها، على نظيره السوفيتي؛ قادته للتتويج باللقب الأوروبي في النهاية، بعد الفوز (2-0) على يوغوسلافيا في المشهد الختامي. 

    * برونزية كأس إفريقيا:

    في كأس أمم إفريقيا 1978؛ انسحب المنتخب التونسي من مباراة تحديد "المركز الثالث"، ضد نظيره النيجيري.

    انسحاب المنتخب التونسي جاء والنتيجة تُشير إلى التعادل (1-1)؛ حيث احتج اللاعبون على بعض القرارات التحكيمية، التي تم اعتبارها ظالمة.

    ونتيجة لذلك.. صُدِر قرار "إداري" باعتبار نيجيريا فائزة بالمباراة؛ وبالتالي حصول منتخبها الوطني على "الميدالية البرونزية". 

    * أسخف لقاء تاريخيًا:

    شهدت التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1974، لقاء وُصِف بـ"الأسخف في تاريخ كرة القدم"، على حد وصف أسطورة تشيلي كارلوس كاسيلي.

    وقتها.. واجه منتخب تشيلي نظيره السوفيتي، في المباراة الحاسمة للتأهُل إلى بطولة كأس العالم 1974؛ حيث انتهى الذهاب على أرض الأخير، بالتعادل السلبي (0-0).

    وإيابًا.. رفض المنتخب السوفيتي السفر إلى تشيلي، واللعب على استاد "سانتياجو الوطني"؛ الذي شهد الكثير من الانتهاكات، بعد الانقلاب العسكري في البلاد.

    ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغيير الملعب بعد احتجاج المنتخب السوفيتي، وقرر إقامة المباراة في موعدها؛ وذلك بفريق واحد فقط هو تشيلي.

    وبالفعل.. نزل منتخب تشيلي إلى أرضية الملعب، بل وسجل هدفًا بواسطة فرانشيسكو تشاماكو، وسط حضور 15 ألف مشجع في الملعب؛ ليتأهل إلى المونديال رسميًا.

  • كلمة اخيرة.. النماذج كثيرة والمغرب ليس النهاية!

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس إلا نماذج قليلة للغاية؛ حيث هُناك العديد من الأمثلة الأخرى، التي حسمت فيها بطولات أو التأهُل لمسابقات كبرى "إداريًا".

    نذكر من ذلك.. القرار الإداري الذي قضى باستبعاد يوغوسلافيا من بطولة كأس أمم أوروبا 1992، بسبب الحرب في البلاد وقتها؛ حيث تم استدعاء الدنمارك بدلًا منها، لتتوّج باللقب في النهاية.

    أيضًا.. لا يُمكن نسيان نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، بين الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

    وتوّج الترجي باللقب، وذلك بقرار "إداري"؛ وذلك بعد انسحاب الوداد من "الإياب" في ملعب رادس، ورفض نجومه استكمال المباراة.

    وجاء انسحاب نجوم الوداد، بعد تسجيل هدف التعادل (1-1)، ثم إلغاءه بداعي التسلل؛ حيث عندما طالبوا الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو "فار"، تفاجأوا أن الجهاز معطل.

    وكانت مباراة الذهاب في المغرب، انتهت بالتعادل (1-1) أيضًا؛ وبالتالي كان الوداد يستطيع التتويج باللقب فوق أرضية الملعب، لولا أزمة الانسحاب.

    وبالطبع.. عالم الساحرة المستديرة مليء بالمفاجآت دائمًا؛ وهو ما يعني أننا قد نُشاهد مثل هذه القرارات مستقبلًا - خاصة في العالم العربي -، ولن تكون النهاية عند تتويج منتخب المغرب "إداريًا" بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

0