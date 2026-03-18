"الكالتشيو بولي أشهرها وأسخف مباراة في كرة القدم أغربها".. تتويج المغرب بكأس إفريقيا "إداريًا" ليس الأول من نوعه

لطالما آمن عشاق كرة القدم بأن المستطيل الأخضر؛ هو المكان الوحيد الذي تُكتب فيه الأقدار، وأن صافرة الحكم هي الفصل النهائي بين النصر والهزيمة.

لكن.. المتتبع لتاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم، يدرك جيدًا أن هُناك مباريات أخرى تقام خلف الأبواب المغلقة، وفي ردهات المحاكم الرياضية؛ حيث تتحوّل المكاتب الإدارية إلى ملاعب بديلة، وتصبح بنود اللوائح والقوانين هي الأهداف التي تحسم البطولات.

آخر الأدلة على ذلك، هو قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ والذي نص على سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال، ومنحه "إداريًا" إلى المغرب.

منتخب السنغال توّج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الفوز (1-0) على أصحاب الأرض المغرب؛ في مباراة نهائية شهدت أحداثًا مثيرة للجدل، تمثّلت في انسحاب كتيبة التيرانجا احتجاجًا على احتساب "ركلة جزاء" لأسود الأطلس - قبل العودة من جديد -.

هذه الأزمة جعلت الاتحاد المغربي لكرة القدم يتقدّم باحتجاجٍ رسمي؛ انتهى بسحب اللقب من السنغاليين، ومنحه إلى أسود الأطلس.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ "نماذج" عن ألقاب توّجت بها بعض الأندية والمنتخبات، بقرارات إدارية..