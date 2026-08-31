هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY ِArgentina GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

القميص سيكون يتيمًا من بعده.. الرقم 10 الأرجنتيني في ورطة بسبب ليونيل ميسي!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم

ودعًا لأحد أفضل من ارتدى القميص رقم 10!

أسدل ليونيل ميسي الستار رسميًا على مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني تاركًا خلفه إرثًا كرويًا يصعب تكراره، وفراغًا مهولًا لن يقتصر على الجانب الفني والقيادي فحسب، بل يمتد ليشمل أزمة ضخمة تتعلق بهوية اللاعب الذي سيجرؤ على ارتداء القميص رقم 10 من بعده.

هذا القميص، الذي حمله دييجو أرماندو مارادونا سابقًا ووصل إلى ذروة مجده مجددًا مع ميسي، لم يعد مجرد رقم رياضي يوزع في المعسكرات، بل تحول إلى عبء نفسي هائل ومقصلة إعلامية لا ترحم. 

من سيرتديه لن يخلف لاعبًا عاديًا، بل سيحمل إرث الأفضل في تاريخ اللعبة، مما يضع الاتحاد الأرجنتيني والمدير الفني أمام ورطة حقيقية لاختيار الوريث الأنسب دون تدميره نفسيًا.


  • Leandro Paredes Lionel Messi ArgentinaGetty

    خيار الدرع البشري.. المخضرمون لحماية الشباب

    تتجه بعض الآراء نحو منح القميص للاعب مخضرم كحل تكتيكي وإداري بحت، الهدف منه رفع الحرج والضغط عن المواهب الصاعدة التي قد تتحطم تحت وطأة المقارنات الفورية. 

    في هذا السياق، يبرز اسم لياندرو باريديس كمرشح مثالي لهذه المهمة الانتحارية، فيمتلك باريديس شخصية فولاذية تجعله محصنًا ضد الانتقادات الإعلامية القاسية، ومنحه القميص سيُفهم بوضوح على أنه تكريم رمزي لصديق مقرب لميسي ولاعب من الحرس القديم، مما يلغي فكرة المقارنة الفنية تمامًا، خاصة أنه لاعب ارتكاز دفاعي وهو ما يتنافى كليًا مع الدلالة التاريخية للرقم 10.

    على الجانب الآخر، يوجد اسم أنخيل كوريا الذي سبق له ارتداء القميص في مباريات قليلة غاب فيها ميسي سابقًا. 

    لكن رغم كونه خيارًا هادئًا لا يجذب الأضواء الصاخبة، إلا أن ابتعاده عن تمثيل المنتخب الأرجنتيني منذ أكثر من عام يجعله خيارًا مستبعدًا عمليًا في الوقت الراهن، ولا يمكن الاعتماد عليه كحل مستقبلي أو حتى مؤقت لقيادة المشروع الجديد.


    • إعلان
  • Paulo Dybala ArgentinaGetty Images

    الورثة الفنيون.. بين جاهزية الخبرة وخطر الاحتراق

    على الصعيد الفني البحت، تبحث الأرجنتين عن صانع ألعاب مهاري يحمل سمات هذا القميص التاريخي. 

    وهنا يظهر باولو ديبالا كالوريث الكلاسيكي والأكثر منطقية، ورغم ابتعاد ديبالا عن المشاركة مع المنتخب منذ نحو سنتين، إلا أن فرصته للعودة وارتداء الرقم 10 لا تزال قائمة وبقوة بالأخص بعد اعتزال ميسي.

    لقد اعتاد ارتداء هذا الرقم في فترات غياب ميسي السابقة، ويتميز بمهارات فردية استثنائية تجعله الأنسب فنيًا.

    وإلى جانب ديبالا، يتواجد أليكسيس ماك أليستر الذي يرتدي الرقم 10 مع فريقه ليفربول الإنجليزي ويتألق به لافتًا الأنظار. 

    ورغم نضجه الفني وقدرته على تحمل المسؤولية، إلا أنه يتجنب دائمًا الاقتراب من هذا الرقم في معسكرات التانجو احترامًا لميسي ولتجنب الضغوط الإضافية، مما يجعل إقناعه بقبول هذه المخاطرة تحديًا كبيرًا.

    أما بالنسبة للأسماء الشابة مثل نيكو باز أو أليخاندرو جارناتشو أو فرانكو ماتانتونو فهم يمثلون المستقبل والموهبة الفطرية الخالصة رغم إنهم لم يقدموا بعد ما يُثبت أحقيتهم بالرقم، لذا فمنحهم هذا القميص في هذا العمر المبكر يُعد مخاطرة غير محسوبة، فالضغط الإعلامي سيؤدي حتمًا إلى تدميرهم نفسيًا وحرقهم فنيًا قبل نضوج مسيرتهما الدولية.


  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty

    طموح الهدافين.. هل يذهب الرقم لمهاجم صريح؟

    مع رحيل القائد التاريخي، قد يسعى بعض اللاعبين البارزين في خط الهجوم لفرض أحقيتهم بالقميص بناءً على أقدميتهم وتأثيرهم التهديفي.

    لاوتارو مارتينيز، باعتباره الهداف الأبرز للجيل الحالي بعد ميسي، قد يرى في نفسه النجم الأول للمرحلة المقبلة، مما يدفعه للمطالبة بالرقم لإثبات زعامته.

    لكن مركزه كمهاجم صريح يجعل ارتداءه للقميص 10 أمرًا جدليًا ومخالفًا للتقاليد التي تحتفظ بالرقم 9 للمهاجمين.

    كذلك يبرز خوليان ألفاريز، المحبوب جماهيريًا بشدة والذي يقدم مجهودًا تكتيكيًا جبارًا، ويستنسخ طريقة ميسي في تسجيل الركلات الثابتة، حيث يمكنه حمل الرقم كمكافأة معنوية على نجاحاته، رغم افتقاده للخصائص الإبداعية الخالصة والمراوغات الساحرة التي ترتبط عادة بأسطورة هذا القميص.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • lionel messi world cup finalgetty

    بيت القصيد

    لن يكون قرار اختيار الوريث القادم مجرد توزيع روتيني للأرقام، بل قرارًا استراتيجيًا بالغ الحساسية يحدد شكل الضغط الذي سيتعرض له المنتخب في مرحلة ما بعد كأس العالم 2026.

    أيًا كان من سيقع عليه الاختيار، سيتعين عليه أن يمتلك صلابة ذهنية خارقة ليسد أذنيه عن أصوات المقارنات المستحيلة، متقبلًا حقيقة راسخة، وهي أن هذا القميص سيبقى يتيمًا ويبدو ثقيلًا، مهما كان اسم أو حجم من سيرتديه لاحقًا.