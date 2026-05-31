القبض على 400 شخص .. حرب شوارع في العاصمة الفرنسية عقب تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

أشعل مشجعو باريس سان جيرمان النيران في شوارع باريس بعد فوز فريق لويس إنريكي في دوري أبطال أوروبا بعد نزولهم لشوارع وضواحي العاصمة الفرنسية للاحتفال باللقب.

وأفادت التقارير بوقوع إصابات بين أفراد الشرطة والمشجعين، مع إلقاء القبض على ما يزيد عن 400 شخص.

وفي الساعة 01:30، أعلن وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 416 شخصًا في فرنسا، منهم 283 في منطقة باريس الكبرى. يُقال إن شرطيًا صُدم بسيارة هاربة، وأصيب ستة آخرون، أحدهم إصابة خطيرة، في حين أن شخصين آخرين في حالة خطيرة بعد حادث على الطريق الدائري في باريس، وأصيب شخص آخر بسكتة قلبية وسقط في نهر السين،

وأخيرًا، طُعن شخص آخر بالقرب من ساحة الجمهورية.

لم تقتصر الاضطرابات على باريس فحسب، بل امتدت إلى العديد من المدن الفرنسية الأخرى التي شهدت اشتباكات وأضراراً. اشتعلت النيران في السيارات والدراجات وصناديق القمامة والمتاجر والمعابد اليهودية والحافلات، التي تعرضت لإلقاء قذائف الهاون وزجاجات المولوتوف.

كان من الضروري تدخل قوات الأمن التي اقتحمت منطقة الباستيل وبالقرب من حديقة الأمراء، حيث كانت تُبث المباراة النهائية، لتواجه حواجز أُقيمت من الدراجات والدراجات البخارية. ورداً على هذه الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة، حاول بعض الأفراد مهاجمة مركز الشرطة في الدائرة الثامنة.

ليست هذه المرة الأولى، بل على العكس. فقبل 12 شهراً، عندما فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، ضد إنتر، وقعت اشتباكات خلال الاحتفالات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة تسعة من رجال الشرطة واعتقال 559 شخصاً. وتتصاعد التوترات بشأن موكب اللاعبين المقرر في 31 مايو: سيتواجد أبطال أوروبا في كامبو دي مارتي، ثم سيتم استقبالهم في قصر الإليزيو، مع توقع خروج حوالي 100 ألف شخص إلى شوارع باريس.