Brazil Announces Squad For the 2026 FIFA World Cup
علي رفعت

القاعة انفجرت احتفالًا.. أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لكأس العالم ونيمار على رأسها!

أجواء حماسية في ليلة الإعلان الرسمي!

شهدت العاصمة البرازيلية حدثًا رياضيًا استثنائيًا حبس أنفاس عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم حيث أقام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا وحفلًا ضخمًا للإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم 2026. 

وتوافدت الجماهير الغفيرة إلى القاعة الكبرى التي امتلأت عن آخرها في انتظار الكلمة الحاسمة من المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تولى مهمة قيادة المنتخب الوطني بهدف استعادة اللقب العالمي الغائب عن خزائن البرازيل منذ سنوات طويلة. 

ودخل المدرب المخضرم إلى القاعة وسط ترحيب حار وعاصفة من التصفيق لتبدأ مراسم الإعلان الرسمي وسط ترقب شديد من جميع الحاضرين من مسؤولين وإعلاميين ومشجعين توافدوا لمتابعة الحدث التاريخي لحظة بلحظة. 


  • لحظة استثنائية وعاصفة من التصفيق


    بدأ كارلو أنشيلوتي في تلاوة أسماء اللاعبين المختارين لتمثيل المنتخب الوطني بهدوء شديد وبطريقة منظمة تعكس حجم التركيز والمسؤولية الملقاة على عاتقه. 

    وسارت الأمور بشكل طبيعي ومستقر مع إعلان أسماء حراس المرمى والمدافعين ولاعبي خط الوسط حيث اكتفى الحضور بتصفيق معتدل مع كل اسم يتم الكشف عنه في القائمة الرسمية.

    ولكن الأجواء تغيرت جذريًا وانقلبت رأسًا على عقب بمجرد أن بدأ المدرب في إعلان أسماء المهاجمين ونطق باسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. 

    في تلك اللحظة الحاسمة انفجرت القاعة بأكملها في موجة عارمة من الاحتفالات والصيحات المدوية التي هزت أركان المكان بقوة لتعلن عن فرحة جنونية بعودة الساحر البرازيلي لقيادة أحلام الأمة في منافسات كأس العالم المقبلة. 

    ولم يكن هذا التفاعل مجرد فرحة عابرة بل كان تعبيرًا صادقًا عن مكانة اللاعب الكبيرة في قلوب جميع المشجعين.


    توقف إجباري وتقدير جماهيري


    تجاوزت ردة الفعل الجماهيرية كل التوقعات الممكنة والمخطط لها سلفًا حيث استمر التصفيق الحار والهتافات الحماسية لفترة طويلة متجاوزة الاحتفاء بأي لاعب آخر في التشكيلة بكثير.

    وأمام هذا المشهد المهيب والمشاعر الجياشة التي ملأت جنبات القاعة اضطر كارلو أنشيلوتي إلى التوقف تمامًا عن قراءة بقية الأسماء والانتظار لمدة تصل إلى 30 ثانية تقريبًا حتى تهدأ عاصفة الاحتفالات المستمرة. 

    وانتظر المدرب الإيطالي مبتسمًا يراقب هذا العشق الجماهيري الكبير لنجم الفريق ومقدرًا حجم الأمل الذي تعلقه الجماهير البرازيلية على نيمار لصناعة الفارق الفني في البطولة العالمية الكبرى.

    وبعد أن هدأت الأجواء نسبيًا عاد المدرب ليستكمل إعلان باقي أسماء القائمة وسط حالة من النشوة والفخر سيطرت على جميع الحاضرين في القاعة مؤكدين دعمهم الكامل لخيارات الجهاز الفني.


    القائمة النهائية لمنتخب البرازيل


    تضم القائمة الرسمية للمنتخب البرازيلي المشاركة في كأس العالم 26 لاعبًا حيث يتواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر وإيدرسون وويفرتون بينما يشمل خط الدفاع أليكس ساندرو وبريمر ودانيلو ودوجلاس سانتوس وجابرييل وإيبانيز وليو بيريرا وماركينيوس وويسلي ويضم خط الوسط برونو جيمارايش وكاسيميرو ودانيلو سانتوس وفابينيو ولوكاس باكيتا ويقود خط الهجوم إندريك وجابرييل مارتينيلي وإيجور تياجو وهنريكي وماثيوس كونيا ونيمار دا سيلفا ورافينيا وريان وفينيسيوس جونيور.


    جدول المباريات الودية والرسمية القادمة


    يخوض المنتخب البرازيلي مواجهتين وديتين استعدادًا للبطولة حيث يواجه منتخب بنما في اليوم الأول من شهر يونيو للعام 2026 ثم يلتقي مع منتخب مصر في اليوم السابع من الشهر نفسه.

    وبعد ذلك يفتتح مبارياته في دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم بمواجهة منتخب المغرب في اليوم 14 من شهر يونيو ثم يواجه منتخب هايتي في اليوم 20 من الشهر ذاته ويختتم الدور الأول بملاقاة منتخب إسكتلندا في اليوم 25 من شهر يونيو.




