مشادته مع زميله ضد القادسية تنذر بـ"نهاية صادمة" ولتسعد يا عمر السومة لبضعة أيام!.. عبدالرزاق حمدالله مغلوب على أمره في التعاون

ليلة جديدة من المعاناة، عاشها النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مع فريق التعاون الأول لكرة القدم؛ الذي انضم إليه في صيف عام 2026 بشكلٍ رسمي.

حمدالله البالغ من العمر 35 سنة، لا يعيش أفضل أيامه مع التعاون؛ الذي خسر مجددًا ضد نادي القادسية، مساء اليوم الثلاثاء.

التعاون خسر (0-1) ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هدف القادسية الوحيد في شباك "سكري القصيم"؛ جاء بواسطة النجم الهولندي المتألق تيجاني ريندرز، في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة؛ وصل القادسية إلى النقطة 25 في "الصدارة" مؤقتًا، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الرابعة في "المركز السابع عشر".

ونحن سنحاول أن نسلط الضوء من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على ما قدّمه حمدالله ضد القادسية، مساء اليوم الثلاثاء..