خبر يُمكنه أن يورط القادسية!.. حقيقة اتفاق نجم الأهلي المصري للانتقال إلى دوري روشن السعودي

ونظرًا لخطورة الخبر؛ فإننا حاولنا الوصول إلى المصدر الذي اعتمد عليه الصحفي المصري خالد طلعت، في خبره عن اتفاق نادي القادسية السعودي مع نجم الفراعنة والأهلي القاهري إمام عاشور.
إلا أن المصدر الذي اعتمد عليه طلعت في خبره، وهو الصحفي السعودي محمد بن عمران؛ غير معروف أساسًا في المملكة أو بالنسبة للمصريين، وهو ما يثير الجدل بشأن هذه المعلومات.
كما أن طلعت نفسه واجه مشاكل عديدة في الوسط الرياضي المصري، خلال الفترة القليلة الماضية؛ ومنها شكوى نادي الزمالك ضده، بتهمة إثارة الجماهير ونشر التعصب.
وبالفعل.. قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعاء هذا الصحفي للتحقيق؛ قبل أن تنتهي القضية باعتذاره للزمالك، وتنازل النادي عن شكواه.
وكل ذلك يؤكد أن خبر اتفاق عاشور مع القادسية، ليس له أي أساس من الصحة؛ في انتظار أي مستجدات غير ذلك، بخصوص هذه الصفقة.