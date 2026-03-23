أحمد فرهود

خبر يُمكنه أن يورط القادسية!.. حقيقة اتفاق نجم الأهلي المصري للانتقال إلى دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟

جدل كبير اشتعل في الشارعين السعودي والمصري، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد انتشار خبر عن اقتراب أحد نجوم العملاق القاهري النادي الأهلي، من الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

دوري روشن السعودي للمحترفين، أصبح وجهة لأبرز نجوم كرة القدم؛ خاصة بعد الثورة الهائلة في القطاع الرياضي بالبلاد، والتي بدأت بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في يناير 2023.

  • مزاعم باتفاق نجم الأهلي على الانتقال إلى دوري روشن السعودي!

    وفي هذا السياق.. نقل الصحفي الرياضي المصري خالد طلعت، خبرًا مثيرًا للجدل، في الساعات القليلة الماضية؛ يُفيد باقتراب انتقال نجم الأهلي القاهري ومنتخب الفراعنة إمام عاشور، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    الخبر الذي نقله طلعت عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الإثنين؛ كان على لسان من اسماه الصحفي السعودي محمد بن عمران.

    وجاء نص الخبر الذي نشره طلعت، نقلًا عن ابن عمران: "دون معرفة النادي الأهلي.. إمام عاشور يتوصل إلى اتفاق كامل مع القادسية السعودي؛ تمهيدًا لانضمامه إلى دوري روشن السعودي، مع نهاية الموسم الحالي".

    خبر إمام عاشور يورط نادي القادسية دوليًا

    وبالطبع.. مثل هذا الخبر - سالف الذكر -، قد يدخل نادي القادسية السعودي في أزمة قانونية كبيرة؛ خاصة أن النجم الدولي المصري إمام عاشور، لا يزال في "الفترة المحية" من عقده مع الأهلي القاهري.

    ويرتبط عاشور بعقدٍ مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ أي أنه يمتد لموسمين أخريين، بخلاف العام الرياضي الحالي.

    وبالتالي.. لا يحق لأي نادٍ التفاوض مع النجم المصري، أو التوصل لاتفاق معه؛ إلا بعد الحصول على موافقة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

    وإذا اتفق القادسية مع عاشور دون موافقة النادي المصري، مثلما تردد في الساعات الماضية؛ سيُحق للأخير رفع شكوى ضد فارس الشرقية، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    وقتها فقط قد يصدر قرارات دولية ضد بنو قادس؛ بالحرمان من التعاقدات لـ"فترتي تسجيل"، مع غرامات مالية.

    دليل على عدم صحة خبر اتفاق إمام عاشور مع القادسية

    ونظرًا لخطورة الخبر؛ فإننا حاولنا الوصول إلى المصدر الذي اعتمد عليه الصحفي المصري خالد طلعت، في خبره عن اتفاق نادي القادسية السعودي مع نجم الفراعنة والأهلي القاهري إمام عاشور.

    إلا أن المصدر الذي اعتمد عليه طلعت في خبره، وهو الصحفي السعودي محمد بن عمران؛ غير معروف أساسًا في المملكة أو بالنسبة للمصريين، وهو ما يثير الجدل بشأن هذه المعلومات.

    كما أن طلعت نفسه واجه مشاكل عديدة في الوسط الرياضي المصري، خلال الفترة القليلة الماضية؛ ومنها شكوى نادي الزمالك ضده، بتهمة إثارة الجماهير ونشر التعصب.

    وبالفعل.. قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعاء هذا الصحفي للتحقيق؛ قبل أن تنتهي القضية باعتذاره للزمالك، وتنازل النادي عن شكواه.

    وكل ذلك يؤكد أن خبر اتفاق عاشور مع القادسية، ليس له أي أساس من الصحة؛ في انتظار أي مستجدات غير ذلك، بخصوص هذه الصفقة.

    مسيرة إمام عاشور مع عالم الساحرة المستديرة

    النجم الدولي المصري إمام عاشور بدأ مسيرته الكروية في نادي غزل المحلة؛ والذي انتقل منه معارًا إلى فريق حرس الحدود، موسم 2018-2019.

    وفي صيف 2019.. انتقل عاشور إلى نادي الزمالك؛ والذي مثّله على مدار 3 سنوات ونصف، قبل الخروج للاحتراف في صفوف ميتييلاند الدنماركي.

    لكن.. الخروج إلى ميتييلاند في يناير 2023؛ لم يكن إلا "محطة" للعودة إلى الملاعب المصرية مجددًا، من بوابة العملاق القاهري النادي الأهلي صيف نفس العام.

    ومع الأهلي منذ صيف 2023 وحتى الآن؛ لعب إمام عاشور 99 مباراة رسمية؛ مسجلًا خلالها 32 هدفًا، وصانعًا 23 آخرين.

