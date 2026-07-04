قد تواجه فرنسا انقطاعًا طويلًا آخر في إحدى مباريات كأس العالم، حيث أكدت الفيفا وجود مخاطر جوية كبيرة قبل مباراتها ضد باراجواي يوم السبت. ويأتي هذا التحذير في أعقاب الأحداث التي وقعت في 22 يونيو، عندما توقفت مباراة فرنسا ضد العراق لأكثر من ساعتين بعد أن اجتاحت عواصف عنيفة مدينة فيلادلفيا.

وقال الفيفا في بيان: «نحن نراقب عن كثب الأوضاع الجوية في فيلادلفيا استعدادًا للمباراة رقم 89 وفي هذه المرحلة، هناك خطر كبير بحدوث تأخيرات بسبب الظروف الجوية»، مضيف أنه سيواصل تقييم الوضع وتقديم آخر المستجدات في الساعات التي تسبق انطلاق المباراة.