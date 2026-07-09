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Jonas Rütten و علي سمير

"الشيء وعكسه مع بالوجن" .. حكم ألماني : الاتحاد الدولي هدد باستبعاد بلادي من كأس العالم بسبب إلغاء بطاقة حمراء!

كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
فولارين بالوجون

واقعة تعكس تناقض الفيفا

تعتبر واقعة إلغاء طرد المهاجم الأمريكي فولارين بالوجن، واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ كأس العالم الحديث، وهو الأمر الذي أثار ضجة بعد مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة في دور الـ32 من البطولة.

ويأتي ذك، رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد هدد في وقت ما بفرض عقوبات قاسية في حال ما إذا ما فكرت الاتحادات في اتخاذ خطوات مماثلة.

  • ماركوس ميرك يكشف الحقيقة

    وقال الحكم الألماني السابق :"قد اعتدنا بالفعل على الكثير من الفيفا في السنوات الأخيرة، ونحن نعلم جيدًا أن ما يُقال اليوم قد لا يبقى ساريًا غدًا. لكنني أعتقد أن هذا هو ذروة الأمر بشكل عام".

    وجاء ذلك في تصريحات لبرنامج «سبورتشاو» حول الأحداث التي وقعت قبل بضعة أيام، عندما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تدخل لدى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو من أجل رفع عقوبة الإيقاف بسبب البطاقة الحمراء المفروضة على أفضل مهاجم أمريكي بالوجن ( سجل ثلاثة أهداف في المونديال).

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  • واقعة مشبوهة

    في أعقاب المكالمة التي أجراها ترامب مع إنفانتينو — وفقًا للتكهنات السائدة حول مجريات الأحداث - ازدادت الضغوط على لجنة الانضباط المختصة، وتم بشكل مفاجئ تمامًا تعليق العقوبة الدنيا لطرد بالوجن - الذي تلقى البطاقة الحمراء وفقًا للقواعد بعد تدخل عنيف ضد اللاعب البوسني طارق موهاريموفيتش - من مباراة واحدة في دور الـ16 ضد بلجيكا إلى عقوبة مع وقف التنفيذ. وبالنسبة لميرك، لم يكن هذا سوى «تشويه للمنافسة».

     وقال ميرك:"«الأمر منصوص عليه بوضوح تام، بالنسبة لجميع الاتحادات الوطنية وفي جميع الدوريات: البطاقة الحمراء تعني الإيقاف لمباراة واحدة. لقد هدد الفيفا الاتحادات الوطنية مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة بأنه في حال عدم الامتثال لذلك، فسيتم استبعاد المنتخب الوطني من البطولة التالية. وقد حدث هذا أيضًا في ألمانيا من قبل".

     واستذكر الألماني في حواره مع قناة Sport1 حادثة لم يذكر تفاصيلها تعود إلى عام 2006.

    وواصل حديثه:"لقد تأثرنا بذلك في ألمانيا أيضًا في إحدى المرات. أعتقد أن ذلك كان قبل كأس العالم 2006، حيث وقعت حادثة في الدوري الألماني، وكان هناك خطأ واضح في قرار الحكم. كانت البطاقة الحمراء خاطئة بشكل واضح، وكانت المحكمة الرياضية قد فكرت في تبرئة اللاعب. وهدد الفيفا بأنه إذا قمتم بذلك — ولم يقتصر الأمر على الاتحاد الألماني لكرة القدم فحسب، بل شمل اتحادات أخرى أيضًا — فسيتم استبعاد منتخبكم الوطني من البطولة التالية "كأس العالم". وهذا يعني أن الاتحاد نفسه دافع عن هذه المادة دفاعًا مطلقًا".

    وبالتالي، فإن قرار «العفو» عن بالوجن في مباراة دور الـ16 التي خاضتها الدولة المضيفة لكأس العالم ضد بلجيكا «يُصيب المرء بالصمت، فهو يضرب نزاهة كرة القدم، ويهدد أساس اللوائح».

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بلجيكا استفادت مما حدث

    في النهاية، لم يستفد من هذه الواقعة الفاضحة سوى المنتخب البلجيكي الذي كان أداءه مخيباً للآمال حتى ذلك الحين. فقد خاض «الشياطين الحمر» أفضل مباراة لهم على الإطلاق في هذه النسخة من كأس العالم أمام الولايات المتحدة، وانتصروا بنتيجة 4-1، في حين أن بالوجن ظهر بصورة باهتة تمامًا، وقد أفادت أصوات من داخل الفريق بعد المباراة بأن قضية لاعب موناكو كانت بمثابة دافع إضافي لهم.

    وقال لاعب خط الوسط نيكولاس راسكين: «أعتقد أن هناك دائمًا قدرًا من العدالة في الحياة. يمكن للمرء أن يصف ما حدث كما يشاء، لكننا لم نشعر بأن ذلك كان عادلًا». وأضاف أنه يعتقد «أن ذلك ربما منحنا القليل من الطاقة الإضافية».

    وقد ظهرت هذه «الطاقة الإضافية» بشكل خاص عندما احتفل روميلو لوكاكو بهدفه الرابع في المباراة مع بقية الفريق بما يُعرف بـ«رقصة ترامب»، لإرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي المتدخل.

    وكتبت صحيفة «هيت لاستي نيوز» البلجيكية في هذا الصدد: «السيد الرئيس المحترم، تحياتنا من بلجيكا. ما رأي دونالد ترامب في ذلك؟ الشياطين الحمر يحتفلون بهدف بتقليد الرقصة الشهيرة للرئيس الأمريكي». كما أشارت صحيفة «فوتبالكرانت» إلى أن: «الشياطين الحمر يسخرون من ترامب. بعد صافرة النهاية، شهد الملعب احتفالاً لافتاً للنظر».

    كما لم يستطع الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على «إكس» كبح سخرية موجهة ضد ترامب وإنفانتينو. بعد انتهاء المباراة، نشر «الشياطين الحمر» صورة للوكاكو وهو يحتفل، مصحوبة بالعبارة: «Overturn this» (بمعنى: «ألغوا هذا») - في إشارة واضحة إلى عقوبة إيقاف بالوجن التي تم فرضها.

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    ماذا بعد قضية بالوجن؟

    قد يكون لقضية بالوجن عواقب غير سارة، لا سيما بالنسبة لرئيس الفيفا إنفانتينو، في طريقه نحو إعادة انتخابه عام 2027، على الرغم من أن الرجل البالغ من العمر 56 عامًا نفى بالطبع أي تورط في هذه القضية، وأشار إلى القرار «المستقل» الذي اتخذته لجنة الانضباط.

     وربما تتشكل في المستقبل مقاومة أكبر بكثير ضد ممارسات إنفانتينو، وهذا ما ألمح إليه على الأقل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) بيرند نويندورف، الذي يشغل مقعدًا في مجلس الفيفا.

    وقال نويندورف: "أتفق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على أنه لا يجوز طي ملف هذه القضية، بل يجب أولاً مواصلة مناقشتها بين الاتحادات الأوروبية لكرة القدم". 

    ولكن احتمال الإطاحة فعليًّا برئيس الفيفا المتعطش للسلطة، أو تقديم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا، أو فرض إيقاف عليه، يبدو شبه مستبعد في ضوء الشعبية التي اشتراها إنفانتينو لدى العديد من الاتحادات الصغيرة.

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