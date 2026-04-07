فيفا يفتح إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني عقب حوادث عنصرية وقعت خلال ودية مصر
الإجراءات التأديبية والهتافات المعادية للإسلام
قررت الهيئة الدولية المسؤولة عن إدارة كرة القدم اتخاذ إجراءات صارمة بعد سماع هتافات معادية للمسلمين "لا يمكن تحملها" طوال المباراة.
ووفقاً للتقارير، تكررت هتافات "من لا يقفز فهو مسلم" أربع مرات على الأقل، مما أثار إدانة فورية من اللاعبين والمسؤولين على حد سواء.
أدان نجم برشلونة لامين يامال مرتكبي هذه الأفعال "الجهلة" و"العنصرية"، على الرغم من أن الإساءة لم تكن موجهة إليه شخصياً بشكل خاص.
وقد تم بالفعل حشد السلطات المحلية، حيث فتحت الشرطة الكاتالونية تحقيقاً في الأحداث. كما أحالت الحكومة الإسبانية القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك قوانين جرائم الكراهية. وستركز تحقيقات الفيفا على فشل الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) في الحفاظ على النظام وتأخر تنفيذ بروتوكولات مكافحة العنصرية خلال المباراة.
تأخر تنفيذ البروتوكول والتوتر الداخلي
وقد تعرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الموقف داخل الملعب. وعلى الرغم من وقوع ثلاث حالات منفصلة من الهتافات المسيئة خلال الشوط الأول، لم يتم تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية إلا في فترة الاستراحة بين الشوطين. وعندها فقط عُرضت رسائل على شاشات العرض الإلكترونية وأُذيعت إعلانات عبر نظام مكبرات الصوت تطلب من المشجعين التوقف عن الإساءة.
وأفادت التقارير أن الأجواء في مقصورة كبار الشخصيات أصبحت متوترة للغاية مع تزايد حدة الموقف. وغضب بيرني ألفاريز، وزير الرياضة في حكومة كاتالونيا، بشدة من عدم اتخاذ إجراءات فورية لدرجة أنه هدد بمغادرة الملعب واقترح حتى تعليق المباراة بالكامل.
ومن المتوقع أن يكون التأخير في اتباع إرشادات الفيفا المعمول بها بشأن السلوك التمييزي عنصراً أساسياً في القضية التأديبية.
قائمة طويلة من السلوكيات المسيئة
يرسم التقرير الرسمي للمباراة الذي أعده الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) صورة قاتمة لأحداث تلك الأمسية في ملعب RCDE. فإلى جانب الشعارات المعادية للإسلام، استهدف المشجعون أيضًا حارس مرمى المنتخب الإسباني جوان غارسيا بالإهانات، ووجهوا انتقادات سياسية إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. بالإضافة إلى ذلك، سجل المراقبون هتافات من قبيل «إسبانيا كاثوليكية وليست مسلمة»، مما يسلط مزيدًا من الضوء على الطابع التمييزي لسلوك الجماهير.
قد يكون من الممكن تحديد هوية الأفراد المتورطين، حيث تم إصدار تذاكر المباراة الودية الدولية على أساس الاسم، مما يتطلب إثبات الهوية الشخصية للشراء.
اختبار صعب قبل كأس العالم
انتهت المباراة الودية بين إسبانيا ومصر بالتعادل السلبي، في الوقت الذي يستعد فيه كلا الفريقين لخوض منافسات كأس العالم. وسيشارك بطل أوروبا في المجموعة H، حيث سيواجه أوروغواي والمملكة العربية السعودية والرأس الأخضر.
أما منتخب الفراعنة، الذي يشارك للمرة الرابعة في كأس العالم، فسيكون في المجموعة G مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.