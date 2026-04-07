فيفا يفتح إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني عقب حوادث عنصرية وقعت خلال ودية مصر

قررت الهيئة الدولية المسؤولة عن إدارة كرة القدم اتخاذ إجراءات صارمة بعد سماع هتافات معادية للمسلمين "لا يمكن تحملها" طوال المباراة.

ووفقاً للتقارير، تكررت هتافات "من لا يقفز فهو مسلم" أربع مرات على الأقل، مما أثار إدانة فورية من اللاعبين والمسؤولين على حد سواء.

أدان نجم برشلونة لامين يامال مرتكبي هذه الأفعال "الجهلة" و"العنصرية"، على الرغم من أن الإساءة لم تكن موجهة إليه شخصياً بشكل خاص.

وقد تم بالفعل حشد السلطات المحلية، حيث فتحت الشرطة الكاتالونية تحقيقاً في الأحداث. كما أحالت الحكومة الإسبانية القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك قوانين جرائم الكراهية. وستركز تحقيقات الفيفا على فشل الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) في الحفاظ على النظام وتأخر تنفيذ بروتوكولات مكافحة العنصرية خلال المباراة.



