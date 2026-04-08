الفيفا ترد على المخاوف بشأن خريطة تذاكر كأس العالم، لكن التساؤلات لا تزال قائمة

على عكس معظم الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، حيث تختار مقعدك بالضبط، تبيع الفيفا تذاكر كأس العالم حسب الفئات. ينقسم كل ملعب إلى مستويات أسعار - حيث تُعد الفئة 1 هي الأغلى - ويشتري المشجعون مقاعد في قسم معين من الملعب، وليس مقعدًا محددًا.

وهذا يعني أن الموقع قد يختلف. فقد ينتهي الأمر بمشجعين اشتريا تذاكر من الفئة 1 في مناطق مختلفة تمامًا، من مواقع مميزة على خط الجانب إلى الزوايا أو خلف المرمى. تؤكد الفيفا أن تلك الخرائط مخصصة لتقديم إرشادات عامة، وليست تخطيطات دقيقة - لكن الفجوة بين التوقعات والواقع هي مصدر الكثير من الإحباط الحالي.

قال جوردان ليكوفر، أحد المشجعين الذين تحدثوا إلى The Athletic: "يشعر الكثير من الناس بأنهم تعرضوا للتضليل، أو بالارتباك، أو ربما مجرد خيبة أمل عامة بشأن طريقة تخصيص المقاعد".

كما أفادت الصحيفة أن حدود الفئات تغيرت عدة مرات خلال عملية البيع.

قال مشجع آخر، أندرو سوارت: "على أقل تقدير، الأمر غير متسق على الإطلاق". "عندما تتحدث عن سعر هذه التذاكر، يبدو أن هناك فرقًا كبيرًا بين المكان الذي قد تجلس فيه والمكان الذي قد لا تجلس فيه".