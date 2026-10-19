مدرب الفيحاء يثير الجدل بعد فوز الأهلي بسبب الوقت بدل الضائع.. وتوضيح تحكيمي مهم!

شكك البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الفيحاء، في فوز عملاق جدة الأهلي، مساء اليوم الإثنين.

الأهلي فاز (3-2) ضد مضيفه الفيحاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.