الفوز في مباراة الذهاب أمام ليون: فولفسبورغ يسعى لتوديع بوب بأفضل طريقة

وليس بوب وحدها، التي ستنتقل في الصيف إلى بوروسيا دورتموند بعد 14 عامًا قضتها في «مدينة السيارات»، من تحلم بتحقيق إنجاز كبير أمام الفريق الفرنسي الرائد بعد الفوز 1-0 (1-0) مساء الثلاثاء. قالت اللاعبة الدولية يانينا مينج: «نحن في حالة رائعة حاليًا»، مضيفةً: «لا يوجد ما يمنعنا من تكرار مثل هذه المباراة مرة أخرى».

في الصراع على تذكرة الدور نصف النهائي، تقدم فريق VfL بفضل إرادة قوية. لكن الجميع في فولفسبورغ يدرك أن التقدم وحده لن يكفي أمام صاحب الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا. "نحن نعلم أن هذه كانت الخطوة الأولى، وقد قطعناها"، أوضح المدرب ستيفان ليرش على قناة Disney+. وأضاف أن فريقه "سيحاول اللعب بشجاعة" في مباراة الإياب في ليون يوم 2 أبريل (الساعة 21:00). "لكننا نعلم أن المباراة ستكون شديدة الحدة هناك".