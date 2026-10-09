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كشف دور حمزة عبد الكريم.. فليك يؤكد: جيسوس سيلعب أساسيًا بدلًا من رافينيا!
جابرييل جيسوس جاهز لخوض أول مباراة كاملة له
جابرييل جيسوس مرشح للمشاركة في أول مباراة أساسية له مع برشلونة عندما يستضيف العملاق الكتالوني خيتافي في مباراة السبت التي تنطلق في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. وأكد المدير الفني هانزي فليك أن المهاجم استغل فترة الأسابيع الثلاثة لرفع لياقته البدنية واستيعاب التعليمات التكتيكية.
ومع غياب رافينيا، سيقود المهاجم البرازيلي خط الهجوم على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
وقال فليك للصحفيين: «الفكرة أن يبدأ أساسياً غداً. لقد تطور كثيراً ويتلاءم مع أسلوب لعبنا. إنه يقدم مستوى رائعاً، وهو جاهز».
وبشكل غير مباشر كشف فليك أن الاستعانة بحمزة عبد الكريم في المكان الأساسي ستتأجل بشكل واضح في الوقت الحالي.
- AFP
قرار حراسة المرمى والجدول الزمني لعودة دي يونغ
كما قدّم فليك مستجدات بشأن خياراته الدفاعية، كاشفًا أنّ حارس المرمى جوان جارسيا مرشّح لبدء المباراة أساسيًا على حساب دومينيك ليفاكوفيتش، وفي الوقت نفسه، لا يزال لاعب الوسط فرينكي دي يونج بعيدًا عن المشاركة يوم السبت، لكنه يقترب من العودة.
وأوضح فليك: «جوان في حالة رائعة وأعتقد أنه سيكون قادرًا على البدء أساسيًا».
«خطّتنا أن يشارك فرينكي في المباراة المقبلة أمام بيتيس. إنه لا يشعر بأي ألم ويستطيع القيام بكل شيء، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت».
استكشاف المرونة التكتيكية في الدفاع
وتطرّق فليك إلى خيارات التشكيلة، مؤكّدًا أنّ عدّة لاعبي وسط بإمكانهم شغل أدوار دفاعية إذا لزم الأمر خلال جدول شهر أكتوبر المزدحم. وأشار المدرب إلى أنّ كلًّا من دي يونج والناشئ مارك بيرنال لعبا في مركز قلب الدفاع خلال التدريبات.
وأكّد فليك عند سؤاله عن دي يونج في الدفاع: "نعم، يمكنه اللعب هناك، فرينكي أحد الخيارات".
وأضاف فليك متحدّثًا عن بيرنال: "إنه لاعب صغير جدًا في السن ويمكنه اللعب في العديد من المراكز. قد يكون خيارًا".
- ZUMA Press Wire
مرونة التشكيلة مفتاح جدول شهر أكتوبر
أعرب فليك عن سعادته بالمنافسة الموجودة بين عناصر فريقه، مُشيدًا بخريج لا ماسيا تشافي إسبارت بعد تمديد عقده ومنافسته مع جواو كانسيلو. ويتوقع المدرب أن يُسهم كل لاعب متاح في الفريق.
يدخل برشلونة سلسلة صعبة من خمس مباريات في المسابقتين المحلية والأوروبية.
سيسعى جيسوس إلى تحقيق تأثير فوري في أول ظهور له أساسيًا.
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