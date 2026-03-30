"نظرًا لأن المباراة كانت تسير بشكل جيد جدًّا، أصبحنا غير صبورين بعض الشيء ولم نعد نلعب في مراكزنا كما ينبغي. كان ذلك أسلوبًا حرًا للغاية مرة أخرى، تمامًا كما حدث في مباراة سويسرا. وأحيانًا لا نتمتع بالثقة الكافية بالكرة لنتمكن من اللعب بهذا الأسلوب الحر"، انتقد ناجلسمان.

وأضاف أن التشكيلة ليست مناسبة تمامًا لهذا الأسلوب في اللعب. "هناك بالفعل بعض اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في جميع المراكز، ولكن هناك أيضًا بعض اللاعبين في التشكيلة الذين يشعرون براحة أكبر في مركز معين ويكونون أكثر سعادة عندما يحتفظون بهذا المركز ويتمكنون من اللعب بشكل جيد."

وعلى العكس، عندما يصبح أسلوب اللعب "حرًا" للغاية، تزداد قابلية التعرض للهجمات المرتدة.

ومع ذلك، نفذ الفريق التكتيك بشكل جيد للغاية في أول 25 دقيقة. "كان يبدو أن غانا لم تكن موجودة في نصف ملعبنا على الإطلاق"، أشاد ناجلسمان. كما حظي منتخب ألمانيا بفرص كافية لحسم المباراة في وقت مبكر. "بشكل عام، أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل مقارنة بمباراة سويسرا، حتى لو سجلنا أهدافًا أقل"، لخص مدرب المنتخب الألماني.



