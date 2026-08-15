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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images
Yosua Arya و علي رفعت

ترجمه

"الفريق المثالي للفوز بدوري أبطال أوروبا".. هل سخر فيران توريس من برشلونة عقب التوقيع لباريس سان جيرمان؟!

انتقالات
فيران توريس
باريس سان جيرمان
برشلونة
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي

أتم باريس سان جيرمان رسمياً صفقة التعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى يونيو 2031. وحصل المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً على القميص رقم 9 بعدما أعلن طموحه في التتويج بأكبر عدد ممكن من الألقاب في باريس.

  • باريس سان جيرمان يتم صفقة التعاقد مع فيران توريس

    أعلن باريس سان جيرمان رسميًا التعاقد مع المهاجم الإسباني توريس يوم السبت. ووافق المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا على عقد طويل الأمد في العاصمة الفرنسية يبقيه في النادي حتى يونيو 2031.

    يضيف قدومه قوة هجومية إضافية وتنوعًا إلى خط أمامي يزخر بالنجوم بالفعل. وتأكيدًا لمكانته الفورية ضمن التشكيلة، حصل الوافد الجديد رسميًا على القميص رقم 9 المرموق في باريس.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    توريس يطمح إلى التتويج بالألقاب تحت قيادة إنريكي

    وأعرب توريس، خلال تقديمه الرسمي، عن سعادته بالانضمام إلى النادي الباريسي. وأوضح المهاجم الإسباني طموحاته في حصد الألقاب منذ لحظاته الأولى بألوان فريقه الجديد. كما سارع إلى إبراز الأدوار الحيوية التي لعبتها إدارة النادي في إتمام صفقة انضمامه، وأشاد بالشخصيات المحورية التي منحته ثقتها في قدراته.

    وقال توريس عبر الموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد ببدء مغامرة جديدة مع نادٍ طموح مثل باريس سان جيرمان. أود أن أشكر الرئيس ناصر الخليفي ولويس كامبوس والمدرب لويس إنريكي على منحي فرصة الانضمام إلى الفريق، الذي آمل أن أساعده في الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب».

    وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "سبورت" :هذا هو الفريق المثالي للفوز بدوري أبطال أوروبا، أنا سعيد للغاية لخوض هذا التحدي الجديد مع باريس".

  • سجل تهديفي مبهر يصل إلى باريس

    يصل توريس إلى باريس بعد موسم استثنائي في 2025-2026. فقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نفسه كخطر هجومي موثوق ودائم، إذ شارك في 49 مباراة في مختلف المسابقات.

    وقدّم الدولي الإسباني حصيلة تهديفية مذهلة خلال تلك الفترة، حيث هزّ الشباك 21 مرة. وتجعله قدراته المثبتة في إنهاء الهجمات ومرونته التكتيكية خيارًا مثاليًا للنظام المعتمد في باريس. وقد أقنعت تلك العروض المميزة الرئيس الخليفي، والمستشار الرياضي كامبوس، والمدرب إنريكي، بالاستثمار في مستقبله على المدى الطويل.

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    الرقم 9 الجديد جاهز لبدء فصله الباريسي

    وبعد اكتمال الصفقة رسميًا، سيبدأ توريس على الفور الاندماج في تحضيرات ما قبل الموسم مع زملائه الجدد. وسيعمل تحت قيادة مواطنه إنريكي للتأقلم مع محيطه الجديد.

    وسيتطلع الجماهير بشغف لمعرفة كيف سينسجم صاحب القميص رقم 9 الجديد مع المنظومة التكتيكية عند استئناف المباريات الرسمية. ويتوقع النادي أن يرفع وجوده من مستوى أدائه الهجومي. وإذ يرتبط بعقد حتى يونيو 2031، يتطلع توريس الآن إلى تحقيق وعده بجلب أقصى قدر من النجاح للعاصمة الفرنسية.

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