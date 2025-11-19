الفرق المتأهلة لكأس العالم 2026: القائمة الكاملة للدول التي ستشارك في بطولة كرة القدم التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

فيما يلي لمحة عن مختلف حملات التصفيات الإقليمية والفرق التي تقترب من حسم تأهلها:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

تم شغل آخر مقعدين تلقائيين من التصفيات الآسيوية في أكتوبر، ثم فاز العراق على الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر ليضمن مكانًا في مباريات الملحق بين الاتحادات.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

استمرت التصفيات في أفريقيا قرابة عامين، حيث تم تأكيد آخر المتأهلين التسعة تلقائيًا في أكتوبر. ثم تغلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية على كل من الكاميرون ونيجيريا في مباريات الملحق التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتضمن لنفسها مكانًا في مباريات الملحق بين الاتحادات.

الاتحاد الأمريكي

مع تأهل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تلقائيًا بصفتها البلدان المضيفة، اتخذت مرحلة التصفيات في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) طابعًا مختلفًا مع دخول عدد من الفرق الأقل شهرة في المنافسة على التأهل. ومع تحديد الفرق الثلاثة المتأهلة تلقائيًا في نوفمبر، تأهلت جامايكا وسورينام إلى مباريات الملحق بين الاتحادات.

كونميبول

اختتمت تصفيات أمريكا الجنوبية في سبتمبر مع تأكيد آخر الفرق الستة المتأهلة تلقائيًا من القارة. وحجزت بوليفيا، التي احتلت المركز السابع، مكانًا في مباريات التصفيات بين الاتحادات في مارس، حيث تسعى إلى تأمين أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1994.

OFC

مع تأهل نيوزيلندا تلقائياً في مارس الماضي، تأهلت كاليدونيا الجديدة إلى مباريات الملحق بين الاتحادات.

الاتحاد الأوروبي

بدأت تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في مارس، على الرغم من أن بعض الفرق لم تبدأ حملاتها حتى سبتمبر بسبب دوري الأمم. تم حسم جميع المقاعد التلقائية الآن، وستحدد المباريات الفاصلة الفرق الأربعة الأخيرة من بين 16 فريقًا دخلت هذه المباريات. ومن بين الفرق التي لا تزال تسعى لحجز مقعدها، إيطاليا الفائزة باللقب أربع مرات، بالإضافة إلى الدنمارك وتركياوالسويدوويلز وأيرلنداوأيرلنداالشمالية.

