إجماع على هذا القرار .. اتفاق بين خبراء التحكيم بخصوص لقطة كوليبالي وباتنا

وفي هذا السياق، أعرب منصور العفالق، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، عن تعجبه إزاء تصرف الحكم مع لقطة مخالفة خاليدو كوليبالي، في الدقائق الأخيرة.
وقال العفالق، في حديث عبر الناقل الرسمي، إنه يرى أن كوليبالي ركل قدم مراد باتنا، وهناك تلامس، منتقدًا ما فعله الحكم الذي وقف أمام شاشة الـVAR، لمدة 3 ثوانٍ فقط، ودراسة اللقطة من زاوية واحدة لا تظهر خطأ على الهلال، وكان ينبغي على الحكم أن يتريث ويشاهد اللقطة من أكثر من زاوية.
وأضاف رئيس الفتح "لا أتدخل في النوايا، ولكن من حيث المبدأ، أتوقع أن الحكم الأجنبي يعلم من الذي استقطبه للمباراة، والأمر ليس جيدًا أن يأتي الحكم بطلب من الفريق الضيف، ولا تخطئوا فهمي".
ونوّه العفالق بأنه يجب على الحكم أن يكون صاحب القرار، في إشارة إلى تأثر حكم الساحة باستدعاء تقنية الفيديو التي اتخذت القرار حول الواقعة، قبل أن يقرر التشيلي تغيير رأيه من احتساب الركلة إلى إلغائها.