أعاد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، نغمة المطالبة بالحكم السعودي، عقب القرارات التحكيمية الجدلية، التي قدمها التشيلي كريستيان جاراي، في مباراة الهلال.
بعد إلغاء جزائية "الإنقاذ" أمام الهلال .. جوميز يعترف بكسر القواعد، ورئيس الفتح عن رسالته الغريبة: لا تخطئوا فهمي!
جاراي رفض "إنقاذ" الفتح
وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الفتح، بهدف نظيف حمل توقيع سيرجي سافيتش، في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
من قلب ملعب ميدان تمويل الأولى، بالأحساء، كاد الفتح أن يعود بنقطة في الدقائق الأخيرة، بعد تدخل من قلب المدافع خاليدو كوليبالي، على مراد باتنا، حامل شارة قيادة الفتح، ليطالب لاعبو النموذجي، باحتساب ركلة جزاء، وهو ما فعله الحكم في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، ويقرر إلغاء الركلة، ليحرم أصحاب الأرض، من فرصة الخروج بنتيجة التعادل.
وكان جاراي قد رفض احتساب ركلة جزاء أيضًا للهلال، قبل انتهاء الشوط الأول، بعد تدخل من قِبل سعيد باعطية، على سالم الدوسري، فيما اتفق عدد من خبراء التحكيم، على أن اللقطة لا تستحق احتساب جزائية، كونها التحام طبيعي على الكرة بين الطرفين.
جوميز: كسرت القواعد
وقال جوزيه جوميز، خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، إن الهلال سجل هدفًا من هجمة بدأت بركلة ركنية غير صحيحة، وفي الثواني الأخيرة، قام كوليبالي بركل قدم مراد (باتنا)، ورغم أن الفتح كان يستحق ركلة جزاء، إلا أن لاعبي الزعيم ضغطوا بشكل كبير على الحكم، قبل أن يتم استدعاؤه من قِبل حكم الـVAR، لمشاهدة اللقطة.
وأضاف جوميز أنه اضطر لـ"كسر القواعد"، واقترب من الحكم أثناء مشاهدته للقطة عبر الفيديو، وقال له إنها ركلة جزاء واضحة.
وأعاد مدرب الفتح، ما ذكره في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، متسائلًا "لماذا نواصل جلب الحكام الأجانب؟ الحكم السعودي أفضل، وسيتحمل نتيجة قراره بعد المباراة، لأنه سيظل في المملكة، منتقدًا سياسة إمكانية طلب الحكم الأجنبي من قِبل الفريق الضيف، خاصة وأن الفتح (المضيف) كان يرغب في إدارة اللقاء من حكم سعودي.
في المقابل، تلقى جوميز سؤالًا بشأن مدى تأثيره على الحكم في لقطة الهلال، وما إذا ساهم ضغطه على الحكم في عدم احتساب جزائية للزعيم، ليعلق بقوله "كان يبعد عني 70 مترًا، وهل تعتقدون أن الحكم التشيلي سيعرف ما قلت عن الحكام الأجانب قبل المباراة، حتى أؤثر عليه ويتجاهل احتساب جزائية لسالم الدوسري؟".
في المقابل، أكد جوميز أن الفتح كان يستحق نتيجة أفضل، كونه ليس من السهل إغلاق المساحات أمام لاعبي الهلال، كما تحدث عن المدافع خاليدو كوليبالي، واصفًا إياه بـ"لاعب رائع ومتميز"، بينما رفض الكشف عن الحوار الذي دار بينهما بعد المباراة.
وأشاد جوميز أيضًا بأداء مروان سعدان، الذي قدم مباراة كبيرة، ونجح في الحد من خطورة سيرجي سافيتش ومحاصرته، على حد وصفه، مضيفًا أنه (سعدان) ينجح في أي دور يطلبه منه، وإن لعب كمدافع.
رئيس الفتح: لا أتدخل في النوايا ولكن!
وفي هذا السياق، أعرب منصور العفالق، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، عن تعجبه إزاء تصرف الحكم مع لقطة مخالفة خاليدو كوليبالي، في الدقائق الأخيرة.
وقال العفالق، في حديث عبر الناقل الرسمي، إنه يرى أن كوليبالي ركل قدم مراد باتنا، وهناك تلامس، منتقدًا ما فعله الحكم الذي وقف أمام شاشة الـVAR، لمدة 3 ثوانٍ فقط، ودراسة اللقطة من زاوية واحدة لا تظهر خطأ على الهلال، وكان ينبغي على الحكم أن يتريث ويشاهد اللقطة من أكثر من زاوية.
وأضاف رئيس الفتح "لا أتدخل في النوايا، ولكن من حيث المبدأ، أتوقع أن الحكم الأجنبي يعلم من الذي استقطبه للمباراة، والأمر ليس جيدًا أن يأتي الحكم بطلب من الفريق الضيف، ولا تخطئوا فهمي".
ونوّه العفالق بأنه يجب على الحكم أن يكون صاحب القرار، في إشارة إلى تأثر حكم الساحة باستدعاء تقنية الفيديو التي اتخذت القرار حول الواقعة، قبل أن يقرر التشيلي تغيير رأيه من احتساب الركلة إلى إلغائها.
ماذا قال مدرب الفتح قبل مباراة الهلال؟
وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، طالب جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح، باستقطاب حكام سعوديين، متسائلًا "طالما نحن الفريق المضيف، لماذا لا يكون الخيار لنا باختيار حكام سعوديين أو أجانب لقيادة المباراة. لماذا تكون السلطة للأقوياء ممن يملكون الإمكانات المالية، لطلب حكام أجانب في أي مباراة، سواءً على أرضهم أو خارجه؟".
واستعاد جوزيه، مباراة الفتح ضد الهلال، في العام الماضي، والتي سجل فيها "النموذجي" 5 أهداف، وتم إلغاء هدفين له، وفاز الهلال في النهاية بنتيجة (4-3)، رغم أنه سجل هدفًا يُعتقد أنه غير صحيح، على حد وصفه، رغم أن من أدار المباراة كان حكمًا أجنبيًا.
وذكر جوميز بأن الحكم السعودي سيكون عادلًا أكثر من الأجنبي؛ كونه يعيش في المملكة، وأي خطأ سيعرضه لهجوم كبير، على عكس الأجنبي، مضيفًا أن هناك من يضخم أخطاء الحكم السعودي مقابل الأجنبي.