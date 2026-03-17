الفائزون والخاسرون في الدوري الأمريكي لكرة القدم: جيمس رودريغيز وجوش سارجنت يخوضان أول مبارياتهما التي طال انتظارها، فهل حان الوقت للقلق بشأن سون هيونغ-مين؟

دخل جيمس رودريغيز أخيرًا إلى الملعب مع فريق مينيسوتا يونايتد. لكن قد تكون هذه هي الأخبار السارة الوحيدة لفريق «اللونز» الذي يبدو بعيدًا عن مستواه المعهود منذ رحيل إريك رامزي إلى وست بروميتش ألبيون خلال فترة الانتقالات الصيفية (الخبر السار: إنه متاح للعب مجددًا).

لكن مينيسوتا ليست الفريق الوحيد الذي يعاني. بعد مرور شهر على انطلاق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، تروي الترتيب قصة غريبة: بعض الفرق جيدة جدًا - معظمها في المؤتمر الغربي - وبعضها سيئة بشكل مفاجئ. انفصل أورلاندو سيتي مؤخرًا عن مدربه أوسكار باريجا الذي خدم الفريق لفترة طويلة وحقق نتائج فاقت التوقعات. هل يواجه بات نونان أسئلة مماثلة؟ الهزيمة 6-1 أمام نيو إنجلاند ريفولوشن الذي كان يعاني سابقاً أمر لا يمكن تفسيره، خاصة بالنسبة لفريق سينسيناتي الذي يعتبر، على الورق، من أكثر الفرق اكتمالاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

في غضون ذلك، يأمل تورونتو إف سي في أن يكون التحول في الأفق. كشف "الريدز" أخيراً عن جوش سارجنت في ملعب بي إم أو فيلد بعد إتمام صفقة انتقال قد تصبح الأغلى في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم. لم يعد تورونتو كما كان منذ فوزه بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل ما يقرب من عقد من الزمان. هل يمكن أن يكون سارجنت الشرارة التي تعيد الأيام الخوالي؟

يحلل موقع GOAL الفائزين والخاسرين في الأسبوع الرابع من الدوري الأمريكي لكرة القدم.