الفائزون والخاسرون في الدوري الأمريكي لكرة القدم: جيمس رودريغيز وجوش سارجنت يخوضان أول مبارياتهما التي طال انتظارها، فهل حان الوقت للقلق بشأن سون هيونغ-مين؟

لم يخيب الأسبوع الرابع من دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) الآمال، حيث خاض العديد من اللاعبين الجدد البارزين مبارياتهم الأولى، فهل أصبح مقعد بات نونان في نادي «إف سي سينسيناتي» على المحك؟

دخل جيمس رودريغيز أخيرًا إلى الملعب مع فريق مينيسوتا يونايتد. لكن قد تكون هذه هي الأخبار السارة الوحيدة لفريق «اللونز» الذي يبدو بعيدًا عن مستواه المعهود منذ رحيل إريك رامزي إلى وست بروميتش ألبيون خلال فترة الانتقالات الصيفية (الخبر السار: إنه متاح للعب مجددًا).

لكن مينيسوتا ليست الفريق الوحيد الذي يعاني. بعد مرور شهر على انطلاق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، تروي الترتيب قصة غريبة: بعض الفرق جيدة جدًا - معظمها في المؤتمر الغربي - وبعضها سيئة بشكل مفاجئ. انفصل أورلاندو سيتي مؤخرًا عن مدربه أوسكار باريجا الذي خدم الفريق لفترة طويلة وحقق نتائج فاقت التوقعات. هل يواجه بات نونان أسئلة مماثلة؟ الهزيمة 6-1 أمام نيو إنجلاند ريفولوشن الذي كان يعاني سابقاً أمر لا يمكن تفسيره، خاصة بالنسبة لفريق سينسيناتي الذي يعتبر، على الورق، من أكثر الفرق اكتمالاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

في غضون ذلك، يأمل تورونتو إف سي في أن يكون التحول في الأفق. كشف "الريدز" أخيراً عن جوش سارجنت في ملعب بي إم أو فيلد بعد إتمام صفقة انتقال قد تصبح الأغلى في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم. لم يعد تورونتو كما كان منذ فوزه بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل ما يقرب من عقد من الزمان. هل يمكن أن يكون سارجنت الشرارة التي تعيد الأيام الخوالي؟

يحلل موقع GOAL الفائزين والخاسرين في الأسبوع الرابع من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    الفائز: بيتار موسى

    لا يُذكر بيتار موسى عادةً كأحد نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) الذين لا بد من مشاهدتهم. ومن المرجح ألا ترى قمصان موسى خارج منطقة دالاس، كما أن تذاكر مباريات نادي دالاس لا تحظى عادةً بإقبال كبير في المدينة عندما يزور الفريق ملاعب أخرى، على عكس ما يحدث مع ليونيل ميسي أو سون هيونغ-مين أو جيمس رودريغيز الآن.

    ومع ذلك، فقد يكون أفضل مهاجم في الدوري لا يرتدي القميص رقم 10 في فريق إنتر ميامي. أثبت موسى ذلك ليلة السبت ضد دفاع سان دييغو إف سي القوي على أرضه، حيث سجل ثلاثية لا تصدق ليفرض التعادل 3-3. ويواصل اللاعب الدولي الكرواتي بدايته الرائعة، حيث سجل الآن خمسة أهداف في أربع مباريات.

    حتى لو لم يكن موسى اسمًا مألوفًا في الولايات المتحدة، فإنه بالتأكيد يترك انطباعًا قويًا في الخارج. في العام الماضي، ذكرت صحيفة AS أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تراقب المهاجم. لم تتحقق الصفقة، لكن إذا واصل هذا المستوى - خاصةً إذا انضم إلى تشكيلة كرواتيا في كأس العالم - فقد يصبح هدفًا كبيرًا في سوق الانتقالات هذا الصيف.

    الخاسر: جيمس رودريغيز

    وللإنصاف، فإن هذا الحكم قاسٍ على رودريغيز، الذي كان يعمل جاهداً على استعادة لياقته البدنية استعداداً لظهوره الأول الذي طال انتظاره مع مينيسوتا. ومع ذلك، لا يبدو أن النجم الكولومبي سيكون عوناً كبيراً إذا استمرت «اللونز» في المعاناة بهذه الطريقة.

    الفرق الجيدة لا تخسر بفارق ستة أهداف. حتى لو كان ذلك أمام فريق فانكوفر وايتكابس المتماسك، فإن الضغط يجب أن يقع على المدير الفني الجديد كاميرون نولز. استقبلت شباك مينيسوتا 11 هدفاً في مبارياتها الأربع الأولى، لتحتل المركز الثاني في أسوأ سجل دفاعي بالدوري.

    وبصرف النظر عن خسارة داين سانت كلير، فإن تشكيلة الفريق هي نفسها التي وصلت إلى نصف نهائي المؤتمر الغربي الموسم الماضي — إلا أنها تضم الآن تعزيزاً كبيراً بوجود رودريغيز. كان التنظيم التكتيكي والعقلية الدفاعية القوية هما المحركان وراء تلك المسيرة. وحتى الآن هذا العام، لم يظهر أي منهما.

    ويقع اللوم في ذلك على نولز.

    الفائز: جوش سارجنت

    كاد سارجنت أن يصبح بطلاً بلمسته الأولى. فقد دخل المهاجم الجديد لتورونتو من مقاعد البدلاء، وفي إحدى الكرات الثابتة، سدد الكرة أمام المرمى مباشرةً، لكن دفاع نيويورك ريد بولز تصدى لها على الفور.

    لم تكن تلك هي الفرصة الوحيدة التي أضاعها سارجنت. فقد أضاع أيضًا فرصة انفرادية بعد أن استقبل تمريرة عميقة متقنة. وتكبد الفريق ثمن تلك الفرص الضائعة، حيث أدرك الضيوف التعادل في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، لكن لا تزال هناك أسباب تدعو للتفاؤل. بالنسبة للاعب الذي تدرب مع النادي لمدة ثمانية أيام تقريبًا، كان اندماجه في فريق روبن فريزر واضحًا على الفور. وبالنظر إلى سعر سارجنت، يمكنك أن تتخيل أن الأهداف ستأتي قريبًا.

    وبنفس القدر من الأهمية، عادت الحماسة إلى تورونتو. تاريخياً، كان الريدز أحد أكثر الفرق طموحاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، مع دعم متحمس يجعل أكبر مدينة في كندا واحدة من أفضل أسواق كرة القدم في أمريكا الشمالية عندما يكون الفريق منافساً. المشكلة هي أنهم لم يكونوا كذلك منذ ما يقرب من عقد من الزمان. أدت الخطوات المشؤومة مثل حقبة لورينزو إنسيني إلى أن يصبح منظر المقاعد الشاغرة أمراً شائعاً في ملعب BMO.

    لكن يوم السبت، لحظة دخول سارجنت إلى الملعب، كان هناك حماس ملموس في المدرجات. خطوات مثل التعاقد مع سارجنت - إلى جانب صفقة العام الماضي لضم جورجي ميهايلوفيتش - تعني أن التوقعات يجب أن تكون أعلى الآن. بالنسبة لفريزر، هذا يعني على الأرجح الوصول إلى التصفيات أو الفشل. سنرى ما إذا كان بإمكانه الوصول بهم إلى هناك.

    الخاسر: سون هيونغ-مين

    "الفوز هو أفضل مزيل للروائح الكريهة."

    بالنسبة لفريق LAFC، تبدو عبارة جون مادن الشهيرة مناسبة بشكل خاص في الوقت الحالي. كان مادن يستخدمها غالبًا لوصف كيف أن الفوز يمكن أن يخفي العيوب التي قد تعود لاحقًا لتضر بالفريق. لكن في الوقت الحالي، من الصعب العثور على مشاكل كثيرة لدى لوس أنجلوس إف إيه سي. الفريق حقق نتائج مثالية بـ 4-0-0 ويحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، خلف فانكوفر وايتكابس بفارق الأهداف. لم يستقبل الفريق أي أهداف ويبدو أنه مرشح قوي للفوز باللقب هذا الموسم.

    ومع ذلك، إذا كان هناك مجال يدعو للقلق، فقد يكون الهجوم. سجل لوس أنجلوس إف إيه سي ثمانية أهداف هذا العام، وهو رقم محترم، لكن بالنظر إلى المواهب الهجومية المتاحة للفريق، من المنطقي التساؤل عما إذا كان من المفترض أن يكون هذا الرقم أعلى. قد يكون سون هيونغ-مين جزءًا من هذا التساؤل.

    لم يسجل النجم الكوري الجنوبي أي هدف هذا الموسم، وهو ما يبدو غير معقول تقريبًا بالنظر إلى مستواه العام الماضي. في عام 2025، سجل تسعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات. هذا العام، صنع بالفعل ثلاث تمريرات حاسمة، لكنه لم يكن دقيقًا أمام المرمى، حيث سجل هدفين فقط.

    مع أداء الفريق المتميز في جميع النواحي الأخرى، فإن هذا الموضوع لم يحظَ باهتمام كبير. لكن بمجرد أن يخسر لوس أنجلوس إف سي نقاطًا، ستتزايد بالتأكيد الأضواء المسلطة على اللاعب المخصص الذي توقع الكثيرون أن ينافس على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وقد ظهرت بالفعل علامات واضحة على الإحباط - لا سيما في المباراة الافتتاحية ضد ميامي، عندما أبدى استيائه تجاه المدير الفني الجديد مارك دوس سانتوس بعد استبداله قبل صافرة النهاية. تابعوا المزيد.

    الفائز: نادي نيويورك سيتي لكرة القدم

    أجرت صحيفة «ذا أثليتيك» مؤخرًا استطلاعًا للرأي شمل المديرين العامين في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، وكانت إحدى النتائجالبارزة هي التقدير الكبير الذي حظي به باسكال يانسن، مدرب نادي نيويورك سيتي، الذي احتل المركز الثاني بعد جيسبر سورنسن كأفضل مدرب في الدوري من وجهة نظرهم. وبالنظر إلى انطلاقة نادي نيويورك سيتي في موسم 2026، يبدو أنهم أصابوا في تقديرهم.

    فريق "البيجونز" يحلق عالياً، متصدراً المؤتمر الشرقي بسجل قوي يبلغ 3-0-1. والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن يانسن يحقق ذلك بفريق لا يضم مهاجماً معروفاً بعد خسارة ألونسو مارتينيز بسبب الإصابة خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر الماضي، وفشل صفقة كبيرة لضم موسى سيلا قبل بداية الموسم مباشرة.

    بدلاً من ذلك، أبدع جانسن في طريقة لعبه، حيث قام أحياناً بإشراك نيكولاس فرنانديز ميركاو الذي يبلغ طوله 5 أقدام و6 بوصات في مركز المهاجم الوهمي. والنتيجة؟ يتصدر ميركاو قائمة هدافي الفريق بأربعة أهداف، ويتمتع نادي نيويورك سيتي بواحد من أخطر الهجمات في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) بعد تسجيله 11 هدفاً في أربع مباريات.

    من المبكر جدًا الحديث عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العام، لكن يانسن يرسخ مكانته بالفعل كأحد أفضل المدربين في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    الخاسر: ولاية أوهايو

    لولا البداية المفاجئة لفريق فيلادلفيا يونيون (0-4-0) وتكرار سانت لويس لأخطاء الموسمين الماضيين، لكان كولومبوس هو أسوأ فريق في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في الوقت الحالي.

    من الصعب تصديق ذلك، لكن فريق كرو لم يحصد سوى نقطتين في أربع مباريات. لم يقدم كولومبوس أداءً جيدًا حتى الآن، لكن المشاكل في الهجوم هي الأكثر إثارة للقلق. سجل فريق كرو أربعة أهداف فقط على الرغم من وجود وسام أبو علي في كامل لياقته البدنية إلى جانب دييغو روسي. الأمور ببساطة لا تسير على ما يرام بالنسبة للمدرب الجديد هنريك ريدستروم.

    بينما تركزت معظم الانتباه على ريدستروم، قد يكون من العدل أيضًا التشكيك في دانيال غازداغ. بعد أن تم التعاقد معه في صفقة ضخمة لتعويض بعض الإنتاجية المفقودة برحيل كوتشو هيرنانديز، سجل غازداغ ثماني مساهمات في الأهداف فقط في 28 مباراة بالدوري. يحتاج الفريق إلى المزيد من نجمه المجري.

    على الجانب الآخر من منافسة "الجحيم هو ريال"، يعاني نادي سينسيناتي أيضًا - وقد يكون هذا مثالاً على ما يحدث عندما تفشل محاولة العودة إلى الماضي. على الرغم من أن النادي سيقول عكس ذلك على الأرجح، إلا أن الهزيمة الساحقة التي تعرض لها العام الماضي على يد إنتر ميامي لم تكن مقبولة بالنظر إلى قوة هذا الفريق. يمكن القول إن نادي سينسيناتي هو أحد أكثر الفرق اكتمالاً في دوري MLS، ومع ذلك انهار في خسارة 4-0 أمام البطل النهائي في نصف النهائي.

    هذا الموسم، وبصرف النظر عن الفوز على أتلانتا يونايتد، خسر فريق بات نونان أمام ثلاثة فرق تعاني - مينيسوتا يونايتد، وتورونتو إف سي، ونيو إنجلاند - مما منح كل منها فوزها الأول هذا العام.

    لا يزال نونان أحد المدربين الأكثر احترامًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ولكن مع وجود مدربين ذوي خبرة في تحقيق الانتصارات - مثل إريك رامزي، وأوسكار باريجا، وباتريك فييرا، وحتى ويلفريد نانسي (على الرغم من صعوبة تصور ذلك نظرًا للخصومة بينهما) - ستزداد الضغوط إذا لم تتحسن النتائج قريبًا.

