الـ14 نجماً الذين أثبتوا جدارتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز والذين قد يستهدفهم تشيلسي بعد أن غيّر أخيراً استراتيجيته في سوق الانتقالات

"أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الاستقرار العاطفي كفريق لاعبين، ومني بصفتي المدرب الرئيسي، ومن النادي ككل، حتى لا نتفاعل مع الانتكاسات التي واجهناها بالطريقة التي تعاملنا بها حتى الآن. "استقدام لاعبين يتمتعون بالاستقرار العاطفي. استقدام شخصيات جيدة يمكنها، في اللحظات الصعبة، أن تفهم ما يتطلبه الفوز في تلك اللحظات الصعبة. بالنسبة لي، أول ما أنظر إليه عند التعاقد مع لاعب هو الشخصية، والاستقرار العاطفي، والهدوء، وهذا أمر تحدثنا عنه."

كان هذا رأي ليام روزينيور عندما ناقش المدرب الرئيسي مؤخرًا خطط تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى ابتعاد واضح عن استراتيجية الشباب التي لم تؤتِ ثمارها بعد، باستثناء الفوز بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية الموسم الماضي - وهي إنجازات تضاءلت أهميتها وسط موسم آخر مضطرب تراجع فيه البلوز خطوتين إلى الوراء.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت تقارير على نطاق واسع تفيد بأن صانعي القرار في النادي مستعدون بالفعل لاتخاذ إجراءات، وسيسعون إلى استهداف لاعبين "أقوياء عاطفياً" و"ناضجين" و"أثبتوا جدارتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز" قادرين على إحداث تأثير فوري، في الوقت الذي يسعى فيه تشيلسي إلى سد الفجوة المتزايدة مع منافسيه، مع وجود مدافع قلب جديد ولاعب وسط وربما حارس مرمى على جدول الأعمال. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيسعون وراء نجوم ذوي خبرة وكبار في السن.

مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، يلقي موقع GOAL نظرة على 14 اسمًا قد يستهدفهم النادي اللندني في الأشهر المقبلة، حيث يغير أخيرًا نهجه في سوق الانتقالات...