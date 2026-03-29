الغرامة الأغلى في أوروبا.. من هو القديس سيمون صاحب التيفو الديني الأكبر في كرة القدم!

اصطدم طموح نادي ريد ستار الصربي بقرار صارم من لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن فرضت غرامة مالية ضخمة بلغت 95500 يورو نتيجة أحداث مباراة الدوري الأوروبي أمام نادي ليل الفرنسي.
تعود جذور الأزمة إلى ليلة 26 فبراير حين تحول ملعب رايكو ميتيتش إلى ساحة عرض بصري وديني مهيب أثار حفيظة المسؤولين في القارة العجوز.
لم تتوقف العقوبة عند حدود الشغب التقليدي بل امتدت لتطال الرسائل السياسية والدينية التي اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير لائقة بحدث رياضي.
توزعت هذه الغرامات لتشمل 17000 يورو بسبب الألعاب النارية و10500 يورو نتيجة إلقاء المقذوفات و28000 يورو بسبب غلق الممرات الجماهيرية لكن الحصة الأكبر كانت 40000 يورو بسبب اللوحة الجماهيرية الضخمة التي حملت وجه القديس سيمون.
هذا القرار فتح باب النقاش مجددًا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير في المدرجات وبين اللوائح الصارمة التي تفرض حيادًا مطلقًا داخل المستطيل الأخضر.