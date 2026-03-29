علي رفعت

الغرامة الأغلى في أوروبا.. من هو القديس سيمون صاحب التيفو الديني الأكبر في كرة القدم!

زلزال الغرامات في معقل ريد ستار

اصطدم طموح نادي ريد ستار الصربي بقرار صارم من لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن فرضت غرامة مالية ضخمة بلغت 95500 يورو نتيجة أحداث مباراة الدوري الأوروبي أمام نادي ليل الفرنسي. 

تعود جذور الأزمة إلى ليلة 26 فبراير حين تحول ملعب رايكو ميتيتش إلى ساحة عرض بصري وديني مهيب أثار حفيظة المسؤولين في القارة العجوز. 

لم تتوقف العقوبة عند حدود الشغب التقليدي بل امتدت لتطال الرسائل السياسية والدينية التي اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير لائقة بحدث رياضي.

 توزعت هذه الغرامات لتشمل 17000 يورو بسبب الألعاب النارية و10500 يورو نتيجة إلقاء المقذوفات و28000 يورو بسبب غلق الممرات الجماهيرية لكن الحصة الأكبر كانت 40000 يورو بسبب اللوحة الجماهيرية الضخمة التي حملت وجه القديس سيمون. 

هذا القرار فتح باب النقاش مجددًا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير في المدرجات وبين اللوائح الصارمة التي تفرض حيادًا مطلقًا داخل المستطيل الأخضر.


  • ستيفان نيمانيا الرمز الذي وحد السيف بالمسبحة


    تعد الشخصية التي ظهرت في اللوحة الجماهيرية هي جوهر القومية الصربية حيث يمثل ستيفان نيمانيا المعروف كنسيًا باسم القديس سيمون مؤسس الدولة الصربية في القرن 12 الميلادي. 

    اختارت الجماهير هذه الشخصية تحديدًا لترسل رسالة مفادها أن ريد ستار ليس مجرد ناد رياضي بل هو الحصن الأخير للهوية الوطنية. 

    يجمع ستيفان نيمانيا في الوجدان الصربي بين القوة العسكرية كونه مقاتلًا شرسًا وحد حدود البلاد وبين الورع الديني كونه الرجل الذي اعتزل الحكم ليتفرغ للرهبنة.

    هذا الدمج بين التاريخ والإيمان هو ما حاول المشجعون تصديره للعالم لإثبات أن فريقهم يستمد قوته من جذور تاريخية عميقة.

    بالنسبة للجمهور الصربي فإن القديس سيمون ليس مجرد أيقونة دينية بل هو الأب الروحي الذي لا يمكن هزيمة أبنائه طالما تمسكوا بعهده وهو ما يفسر الغضب العارم الذي اجتاح بلجراد عقب صدور العقوبة المالية.


    لغز التاريخ وتوقيت الصدام المدروس


    لم يكن اختيار يوم المباراة لمواجهة نادي ليل الفرنسي وليد الصدفة بأي حال من الأحوال بل كان ترتيبًا دقيقًا من روابط المشجعين المتحمسة. 

    صادف يوم 26 فبراير ذكرى عيد القديس سيمون في التقويم الكنسي الصربي وهو ما جعل اللوحة الجماهيرية تبدو كأنها احتفال قومي تحت غطاء رياضي. 

    رفعت الجماهير عبارة صريحة مفادها أن إيمانهم سيقود اللاعبين إلى النصر في محاولة لتحويل المباراة من مجرد تنافس على كرة إلى مهمة مقدسة تتطلب تضحيات كبرى. 

    هذا التوقيت هو ما جعل مراقبي الاتحاد الأوروبي يشعرون بأن هناك استغلالًا للمنصة الرياضية لتمرير رسائل دينية تخالف مبادئ التنوع والحياد التي ينادي بها.

    بالنسبة للمشجعين كان الهدف هو الاحتفال بمؤسس دولتهم في يومه الخاص لكن بالنسبة للقانون الأوروبي كان الأمر خرقًا صريحًا لقواعد السلوك الرياضي.


  • الرهبة النفسية وتحويل الملعب إلى أرض محرمة


    تتجاوز هذه اللوحات الجماهيرية حدود الزينة لتصبح سلاحًا فتاكًا في الحرب النفسية ضد الخصوم، عندما دخل لاعبو نادي ليل الفرنسي إلى الملعب وجدوا أنفسهم أمام صورة عملاقة لشخصية مهيبة ذات ملامح حادة ونظرات ثاقبة تغطي مدرجات كاملة. 

    هؤلاء اللاعبون القادمون من بيئة كروية هادئة ومنظمة في فرنسا اصطدموا بأجواء توحي بأنهم في ساحة معركة تاريخية وليست مباراة كرة قدم. 

    الرموز التاريخية والدينية تعمل على إشعار الفريق المنافس بأنه غريب ومرفوض داخل هذه الأرض التي يعتبرها أصحابها مقدسة. 

    هذا الضغط العصبي الجبار والعيون التي تراقب اللاعبين من اللوحة الضخمة خلقت حالة من الارتباك النفسي مما جعل التركيز في التفاصيل الفنية للمباراة أمرًا صعبًا للغاية وسط ضجيج 11 ألف مشجع يصرخون بأناشيد توحي بالقتال لا اللعب، رغم ذلك عبر الفريق الفرنسي للدور التالي.


    فلسفة الاتحاد الأوروبي ومبدأ حياد الملاعب


    يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الملاعب يجب أن تظل مساحة خالية من النزاعات العرقية أو الدينية لضمان شمولية اللعبة للجميع.

    يعتبر المسؤولون أن السماح بظهور أيقونات دينية كبرى يفتح الباب أمام ردود فعل مضادة قد تحول المنافسات الرياضية إلى صراعات طائفية. 

    العقوبة التي نالها ريد ستار هي رسالة تحذيرية لكل أندية شرق أوروبا التي ترتبط جماهيرها بروابط وثيقة مع الرموز القومية. 

    يصر الاتحاد على أن الإيمان مكانه دور العبادة وليس مدرجات الإسمنت لأن كرة القدم يجب أن تجمع الناس على اختلافتهم لا أن تفرقهم بناء على معتقداتهم التاريخية. 

    رغم هذا التوجه يرى المشجعون الصرب أن هناك ازدواجية في المعايير حيث يتم التسامح مع بعض القضايا السياسية بينما يتم قمع هويتهم الدينية بصرامة مفرطة.


  • بيت القصيد


    تظل قصة القديس سيمون وغرامة ريد ستار فصلًا جديدًا في صراع الهوية الذي لن ينتهي داخل الملاعب الأوروبية. 

    محاولة نزع الروح القومية والدينية من المدرجات قد تبدو منطقية من وجهة نظر قانونية لضمان سلامة اللعبة لكنها تصطدم بواقع الشعوب التي ترى في أنديتها ملاذًا للتعبير عن كل ما تؤمن به. 

    ستدفع خزينة النادي الصربي 95500 يورو ثمنًا لهذه اللوحة لكن الجماهير تخرج من هذه الأزمة وهي تشعر بنصر معنوي لأنها أوصلت رسالتها إلى قلب القارة العجوز وأثبتت أن كرة القدم في بلجراد هي أكثر بكثير من مجرد 90 دقيقة من اللعب، إنها صرخة هوية في وجه لوائح تحاول جعل العالم نسخة واحدة متشابهة.


