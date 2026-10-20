Getty Images Sport
ترجمه
العيون لن تتركهما وكارثة إشبيلية لن تتكرر.. يامال ومبابي مراقبة 40 كاميرا في الكلاسيكو!
تجهيزات تلفزيونية ضخمة تستعد لها شبكات البث
وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، سيقوم مسؤولو الدوري بنشر ما يصل إلى 40 كاميرا في أنحاء الملعب يوم الأحد، مع تخصيص وحدات مخصصة لمتابعة أبرز مرشحَين لنيل جائزة الكرة الذهبية. ويمثل هذا الانتشار زيادة كبيرة مقارنةً بـ26 كاميرا استُخدمت خلال مباراة ريال مدريد على أرضه أمام إشبيلية في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد الماضي عندما فشلت تقنية الفيديو في مراجعة حالة جدلية بين أردا جولر وبيكيه لاعب الفريق الأندلسي. وستخدم الإشارة العالمية قناتين إسبانيتين محليتين إلى جانب أصحاب الحقوق الدولية حول العالم.
- NurPhoto
ترقيات التصنيف من الطبقة العليا تعزز التغطية على أرض الملعب
وفقًا لبروتوكولات البث الخاصة بالدوري الإسباني الممتاز، تُصنّف المباريات الاعتيادية على أرض برشلونة أو خارجها، أو تلك التي تخص غريمه التقليدي، ضمن الفئة (A)، التي تتطلب عادةً وجود 22 كاميرا كحد أدنى موزعة حول الملعب. إلا أن المباريات الكبرى مثل ديربي مدريد والكلاسيكو تُرفَّع إلى الفئة النخبوية (+A)، ما يستدعي تخصيص ما بين 35 و40 كاميرا لتغطية كل زاوية ممكنة. كما تُشارك هذه الخطة الشاملة للكاميرات مباشرةً مع اللجنة الفنية للحكام (CTA) وحكام تقنية الفيديو المساعدة (VAR) لضمان رؤية كاملة لجميع جوانب الملعب.
عدسات مخصصة تتابع نجوم الهجوم الخارقين
إلى جانب معدات البث القياسية، سيتضمن الإنتاج بدقة 4K وحدات تصوير بالحركة البطيئة الفائقة وعدسات سينمائية متخصصة مصممة لالتقاط التفاصيل الدقيقة على أرضية الملعب التي نادرًا ما تُرى خلال التغطية الاعتيادية. وستشمل إحدى السمات الرئيسية للبث كاميرات تتبع منفصلة تلاحق كل حركة يقوم بها يامال ومبابي طوال الدقائق الـ90. ويحمل هذا التركيز الفردي مزيدًا من الإثارة في نهاية هذا الأسبوع، مع تحديد موعد حفل الكرة الذهبية الرسمي لتتويج أفضل لاعب في العالم بعد أقل من 24 ساعة من صافرة النهاية.
- AFP
سباق اللقب يُشعل مواجهة الأحد
تجمع مواجهة مساء يوم الأحد بين المضيف المتصدّر بقيادة هانزي فليك وألدّ منافسيه، بعدما حقق المضيف بداية تاريخية من تسعة انتصارات متتالية جمعت له العلامة الكاملة بواقع 27 نقطة. في المقابل، يصل الضيف صاحب المركز الثالث بقيادة جوزيه مورينيو إلى كتالونيا متأخراً بفارق ست نقاط برصيد 21 نقطة، عقب فوزه الأخير على إشبيلية بنتيجة 4-1. وسيسعى العملاقان الآن إلى توجيه رسالة حاسمة في سباق المرحلة المبكرة على لقب الدوري، وذلك تحت الأضواء العالمية.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا