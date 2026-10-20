العيون لن تتركهما وكارثة إشبيلية لن تتكرر.. يامال ومبابي مراقبة 40 كاميرا في الكلاسيكو!

وفقًا لبروتوكولات البث الخاصة بالدوري الإسباني الممتاز، تُصنّف المباريات الاعتيادية على أرض برشلونة أو خارجها، أو تلك التي تخص غريمه التقليدي، ضمن الفئة (A)، التي تتطلب عادةً وجود 22 كاميرا كحد أدنى موزعة حول الملعب. إلا أن المباريات الكبرى مثل ديربي مدريد والكلاسيكو تُرفَّع إلى الفئة النخبوية (+A)، ما يستدعي تخصيص ما بين 35 و40 كاميرا لتغطية كل زاوية ممكنة. كما تُشارك هذه الخطة الشاملة للكاميرات مباشرةً مع اللجنة الفنية للحكام (CTA) وحكام تقنية الفيديو المساعدة (VAR) لضمان رؤية كاملة لجميع جوانب الملعب.