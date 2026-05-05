العيب فيكم وليس في عبدالرزاق حمدالله .. من النصر إلى الشباب "لماذا يتكرر نفس السيناريو مع الساطي؟!"

في البداية قد تشعر بأعراض ظاهرة الـ"ديجافو" وأنت تقرأ آخر أخبار "الساطي"، هي ليست مجرد تهيؤات، بل "ما أشبه الليلة بالبارحة" بالفعل في مسيرة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله .. المختلف فقط هو لون القميص بين النصر والشباب!

اليوم، نحن نتحدث عن نهاية مؤسفة لمسيرة الساطي مع نادي الشباب بعد موسمين تقريبًا في صفوفه، حيث تقرر "تجميده" حتى نهاية الموسم الجاري، كعقوبة انضباطية، على إثر خلافاته مع زميله البلجيكي يانيك كاراسكو.

نهاية رغم قسوتها على نجم بقدر المغربي إلا أنها مستحقة بالنظر لأزماته في قلعة الليوث منذ انتقاله للفريق في صيف 2025 قادمًا من نادي الاتحاد، فلطالما قرأنا عن خلافات في غرف خلع الملابس، صحيح أنه لم نتبين من صحتها، لكن يكفي ما كان يظهر على الشاشات من مشادات بينه وبين كاراسكو.

الآن الغالبية تضع حمدالله على "المقصلة"، منصبين إياه "المذنب الأول" في الأزمة الحالية، حتى وصل الأمر ببعض الإعلاميين السعوديين بطرده من الملاعب السعودية كافة، بعد ثلاثة تجارب مع النصر فالاتحاد ثم الشباب.

لكن للأزمة وجه آخر، يجب الوقوف أمامه، كي لا يتكرر السيناريو في تجربة عبدالرزاق حمدالله المقبلة..