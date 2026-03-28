العودة إلى ميونيخ! بايرن ميونيخ لا يستطيع التخلص من الفشل

يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام بين سرقسطة والنادي الإيطالي، الذي وافق على دفع غرامة قدرها 500 ألف يورو إلى نادي بايرن ميونيخ، لتجنب الاضطرار إلى التعاقد مع اللاعب الذي كان قد تم إعارته قبل حوالي ستة أسابيع، بعد أن تم إنهاء فترة إعارته السابقة إلى سيلتا فيغو.

في الدوري الإسباني الممتاز، سجل سرقسطة ستة أهداف في 26 مباراة. كان بايرن ميونيخ قد أعار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى نادي أوساسونا الإسباني في الموسم السابق، بعد أن لعب الجناح الأيسر الذي يبلغ طوله 1.64 مترًا 171 دقيقة فقط في ميونيخ.

انتقل زاراغوزا إلى بايرن ميونيخ في يناير 2024، أولاً على سبيل الإعارة ثم بصفقة انتقال نهائية من نادي غرناطة مقابل 17 مليون يورو. لكنه لم يتمكن من فرض نفسه بسبب حاجز اللغة وعلاقته المتوترة المزعومة بالمدرب آنذاك توماس توخيل. ويستمر عقده في ميونيخ حتى عام 2029.