ترجمه
"العملية قد بدأت" - مرسيليا تؤكد خطتها لاستثمارات جديدة لمنافسة باريس سان جيرمان
ماكورت يبحث عن شركاء استراتيجيين
في مقابلة صريحة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، فتح ماكورت الباب أمام ضخ أموال جديدة إلى ملعب «فيلودروم». واعترف الملياردير المقيم في بوسطن، الذي استحوذ على نادي عملاق الدوري الفرنسي عام 2016، بأن الوصول إلى المستوى التالي من المنافسة سيتطلب أكثر من مجرد موارده الحالية. وتحدث ماكورت بصراحة عن طموحاته بشأن المستقبل المالي للنادي. وقال: "المستوى التالي، ونأمل أن يكون أعلى مستوى، سيتطلب استثمارات إضافية. نريد إيجاد الشريك الاستراتيجي المناسب لتحقيق ذلك".
الوصول إلى قمة التسلسل الهرمي
وبصرف النظر عن إعادة الهيكلة المالية، تتمثل الأولوية الملحة للنادي في سد الفراغ في قمة الهرم الإداري. في أعقاب رحيل الرئيس بابلو لونغوريا في وقت سابق من هذا الموسم، يعمل ماكورت بنشاط على تقييم المرشحين لقيادة النادي في مرحلته المقبلة. وقد أكد أن «العملية قد بدأت بالفعل» وأن النادي يبحث عن نوع معين من القادة قادرين على تحمل الضغوط الفريدة التي يتعرض لها نادي مرسيليا. وأوضح ماكورت: "أفضل شخصًا يعرف فرنسا ومارسيليا جيدًا، لأنني أعتقد أنه من الضروري فهم ثقافة النادي". "يجب أن يكون هذا الشخص أيضًا مديرًا كبيرًا وذو خبرة".
تأكيد رحيل بن عطية في يونيو
سيشهد الجهاز الإداري لنادي مرسيليا مزيداً من التغييرات هذا الصيف مع تأكيد رحيل مهدي بنعطية. وسيترك اللاعب الدولي المغربي السابق، الذي شغل منصب المدير الرياضي للنادي، منصبه رسمياً بمجرد انتهاء الموسم. ورغم أن ماكورت كان قد أقنعه بالبقاء خلال أزمة منتصف الموسم، إلا أن قرار الانفصال النهائي قد أصبح الآن أمراً واقعاً. وأكد ماكورت وضع المدير الرياضي، مشيرًا إلى أن بنعطية يقضي حاليًا فترة الإشعار التي تستمر حتى يونيو. وقال ماكورت: "مهدي مدير رياضي ممتاز. سيبقى حتى نهاية الموسم، ثم ينتهي الأمر. هذه رغبته، وهذا ما اتفقنا عليه".
نظرة جريئة على مشروع OM
على الرغم من الاضطرابات الأخيرة والتغييرات المتكررة في القيادة، لا يزال ماكورت متمسكًا باعتقاده بأن النادي قد أحرز تقدمًا كبيرًا خلال فترة توليه منصبه. ورد على المنتقدين بالإشارة إلى الاستقرار طويل الأمد الذي سعى إلى توفيره مقارنة بالفترة التي سبقت وصوله. "الرياضة أمر معقد، وأنا أعيشها يومياً على المستوى الاحترافي منذ أكثر من عشرين عاماً"، قال ماكورت. "لكن عندما أنظر إلى الوضع الذي كان عليه نادي أوليمبيك مارسيليا عندما اشتريته وإلى الوضع الحالي، أجد أن الفرق بينهما كالفرق بين الليل والنهار."