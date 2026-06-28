البرتغال وكولومبيا | العقدة اللاتينية مستمرة.. وليس ذنب ميسي أن رونالدو اختار المسار الأصعب!

ملعب ميامي كان شاهدًا على فصول جديدة من المعاناة البرتغالية أمام عناد وواقعية قارة أمريكا الجنوبية.

ففي ليلة حبست الأنفاس لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الحادية عشرة لكأس العالم 2026، سقط المنتخب البرتغالي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الكولومبي، ليفشل رفاق كريستيانو رونالدو في انتزاع صدارة المجموعة، ويكتفون بالوصافة برصيد خمس نقاط، بينما أمنت كولومبيا الصدارة بسبع نقاط.

هذا التعادل لم يكن مجرد نتيجة عابرة، بل حكم على البرتغال بدخول مسار الموت في الأدوار الإقصائية والاصطدام بعمالقة القارة العجوز، لتستمر العقدة اللاتينية في فرض أحكامها القاسية على هوية البرتغال التكتيكية في المحافل المونديالية.



