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علي سمير

"يكفي لتغيير حياة كل هؤلاء" .. رافينيا يروي تفاصيل العرض السعودي الضخم لإخراجه من برشلونة!

رافينيا
دوري روشن السعودي
انتقالات
برشلونة
الهلال
الدوري الإسباني

موسم مبهر يعيشه الجناح البرازيلي

كشف الجناح البرازيلي رافينيا، عن تلقيه عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية خلال تواجده في برشلونة، والذي كان كفيلًا بتغيير حياته هو وعائلته بالكامل.

صاحب الـ29 سنة الذي يعيش واحدة من أفضل فترات مسيرته، تحدث إلى شبكة "RAC1" متطرقًا إلى العديد من الأمور التي تخص تجربته مع النادي الكتالوني.

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  • ما هي القصة؟

    رافينيا انضم إلى برشلونة في صيف عام 2022 من ليدز يونايتد، في صفقة أحدثت ضجة واسعة في أوروبا، بسبب اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه مثل آرسنال وتشيلسي، ولكنه أصر على الانضمام إلى عملاق الدوري الإسباني.

    البداية لم تكن على ما يُرام بالنسبة للدولي البرازيلي، وانتشرت بعض التكهنات وقتها حول رغبته في الرحيل عن برشلونة، قبل أن يأتي المدرب الألماني هانزي فليك، الذي أقنعه بالاستمرار وطالبه بالصبر والعمل معه على تحسين مستواه.

    وبالفعل تحول رافينيا إلى أحد أهم الأجنحة في أوروبا، وكان من الأسباب الرئيسية في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني على مدار الموسمين الماضيين.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    ماذا قال رافينيا؟

    اللاعب أوضح خلال تصريحاته:"تلقيت عرضًا سعوديًا كان سيغير حياتي بشكل كامل، بل أيضًا والديّ وزوجتي وعائلتها وابني، هذا العرض كان سيحدث نقلة نوعية للكثير من الأشخاص".

    وأضاف:"ولكن لو تطرقنا إلى المال، فهو لا يشغل تفكيري أبدًا، ومع رغبة برشلونة في استمراري، فمن الطبيعي أن أبادل النادي نفس الشعور، لذلك أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

  • تفاصيل العرض السعودي لرافينيا

    رافينيا كان من الأسماء المقترحة على طاولة مجلس إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، من أجل التخلي عنه بالميركاتو الصيفي لعام 2024 "الذي وصل فيه فليك"، للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العملاق الكتالوني منذ سنوات.

    صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الهلال تقدم بعرض لضم رافينيا قيمته 100 مليون يورو يشمل المتغيرات المستقبلية، وهو العرض الذي رحب به برشلونة كثيرًا وأخبر النادي السعودي بقبوله، لتكون الكرة وقتها في ملعب الجناح البرازيلي.

    الهلال عرض على رافينيا مبلغ 100 مليون يورو صافي لمدة 4 مواسم، مما يعني حصوله على 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما كان سيؤدي إلى مضاعفة راتبه مع برشلونة أربع مرات، ولكن رد اللاعب كان مختصرًا وحاسمًا :"لا، شكرًا لكم".

    وأشارت "سبورت" إلى أن رافينيا تحدث مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، قبل ذهابه للمشاركة مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024، وأخبره بعدم وجود أي نية لديه لمغادرة النادي تحت أي ظرف.

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  • raphinha yamalGetty Images

    موسم تاريخي للنجم البرازيلي

    رافينيا يعيش مرحلة مبهرة من مسيرته الكروية، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 3 في 7 مباريات فقط خاضها مع برشلونة خلال الموسم الجاري 2026/2027.

    وبالنسبة لتجربة البرازيلي مع رافينيا عمومًا فجاءت كالتالي :

    مباريات : 184

    أهداف : 86

    تمريرات حاسمة : 62

    وعلى الصعيد البطولات، فقد تُوج رافينيا بـ3 ألقاب للدوري الإسباني، ومثلهم لكأس السوبر المحلي، بالإضافة إلى لقب وحيد لكأس ملك إسبانيا.


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