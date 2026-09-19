"يكفي لتغيير حياة كل هؤلاء" .. رافينيا يروي تفاصيل العرض السعودي الضخم لإخراجه من برشلونة!

رافينيا كان من الأسماء المقترحة على طاولة مجلس إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، من أجل التخلي عنه بالميركاتو الصيفي لعام 2024 "الذي وصل فيه فليك"، للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العملاق الكتالوني منذ سنوات.
صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الهلال تقدم بعرض لضم رافينيا قيمته 100 مليون يورو يشمل المتغيرات المستقبلية، وهو العرض الذي رحب به برشلونة كثيرًا وأخبر النادي السعودي بقبوله، لتكون الكرة وقتها في ملعب الجناح البرازيلي.
الهلال عرض على رافينيا مبلغ 100 مليون يورو صافي لمدة 4 مواسم، مما يعني حصوله على 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما كان سيؤدي إلى مضاعفة راتبه مع برشلونة أربع مرات، ولكن رد اللاعب كان مختصرًا وحاسمًا :"لا، شكرًا لكم".
وأشارت "سبورت" إلى أن رافينيا تحدث مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، قبل ذهابه للمشاركة مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024، وأخبره بعدم وجود أي نية لديه لمغادرة النادي تحت أي ظرف.