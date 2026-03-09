أصبحت الأوضاع الرياضية في العراق معقدة للغاية مع اقتراب موعد المباراة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2026. فبين التوترات العسكرية في الشرق الأوسط ومشاكل التنقل والصعوبات الإدارية، تجد المنتخب الوطني نفسه في مأزق. وفي ظل هذه الظروف، قرر الاتحاد العراقي اللجوء إلى الفيفا لطلب تأجيل المباراة المقررة في نهاية الشهر.
حرب ورحلة برية محفوفة بالمخاطر وتأشيرات لم تصدر .. العراق يطلب تأجيل ملحق كأس العالم والفيفا يرد!
العراق يطلب رسمياً تأجيل المباراة
يمر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بفترة حرجة للغاية. وفقًا لما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أرسل الاتحاد العراقي طلبًا رسميًا إلى الفيفا لتأجيل مباراة الملحق القاري المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويعود السبب في ذلك إلى الوضع الجيوسياسي الحالي. فمنذ حوالي عشرة أيام، تشهد المنطقة توترات عسكرية شديدة بسبب الضربات والردود بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. والنتيجة المباشرة لذلك هي إغلاق المجال الجوي العراقي، على الأقل حتى بداية شهر أبريل.
في ظل هذه الظروف، أصبح تنظيم رحلة دولية أمرًا شبه مستحيل بالنسبة للمنتخب.
مباراة حاسمة مقررة في المكسيك
لكن الجدول الزمني لا يترك سوى هامش ضئيل. فعلى العراق أن يخوض مباراة فاصلة في الملحق القاري في 31 مارس المقبل في مونتيري. وسيكون خصمه هو الفائز في المباراة بين بوليفيا وسورينام.
الرهان كبير: الفائز في هذه المباراة سينضم إلى مجموعة منتخب فرنسا لكرة القدم في كأس العالم 2026، إلى جانب السنغال والنرويج.
ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف لاعبي المنتخب العراقي عالقون حالياً في بغداد. ولا يمكن تنظيم السفر إلى المكسيك طالما ظل المجال الجوي للبلاد مغلقاً.
حل يعتبر محفوفًا بالمخاطر
في مواجهة هذه الحالة، اقترح الفيفا بديلاً. كانت الفكرة تتمثل في نقل اللاعبين براً إلى تركيا. كانت الرحلة ستستغرق حوالي 25 ساعة قبل رحلة طيران دولية إلى المكسيك. لم يقنع هذا الاقتراح الطاقم العراقي.
رفض المدرب جراهام أرنولد هذا الخيار لأسباب أمنية. ومن المفارقات أن المدرب الأسترالي نفسه لا يستطيع الانضمام إلى فريقه. فهو عالق حالياً في دبي. فالوضع الإقليمي يجعل أي تنقلات صعبة للغاية.
عقبات إدارية إضافية
الأزمة لا تؤثر على التنقلات فحسب. الإجراءات الإدارية تبطئ أيضًا من عملية التحضير للاختيار. بعض اللاعبين لم يحصلوا بعد على التأشيرات اللازمة لدخول المكسيك أو الولايات المتحدة. الوضع الدبلوماسي يفسر إلى حد كبير هذه التأخيرات.
أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، التي أعقبتها انتقامات إيرانية في عدة دول خليجية، إلى إغلاق العديد من السفارات في المنطقة. كما أوقفت البعثات الدبلوماسية في العراق وقطر والإمارات العربية المتحدة أنشطتها مؤقتًا.
وبدون هذه الوثائق الرسمية، لا يمكن لبعض أعضاء الوفد السفر.
قرار متوقع قريبًا
وفقًا لصحيفة "جارديان"، يضغط الاتحاد العراقي حاليًا من أجل الحصول على رد سريع من الفيفا. ومن المتوقع أن يصدر إعلان في هذا الشأن خلال الأسبوع الجاري.
كما تؤكد صحيفة "Arab News" وجود طلب تأجيل المباراة المقررة في 31 مارس. لكن وفقًا للمعلومات التي نشرتها الصحيفة، والتي نقلها Foot Mercato، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يقبل خيار السفر إلى تركيا براً أو تنظيم رحلة جوية بديلة.
الوقت يمر. وتزداد حالة عدم اليقين حول مشاركة أسود بلاد ما بين النهرين في هذه المباراة الحاسمة.