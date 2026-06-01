العراق | مركز "زيارة الأربعين" ومن تحدى الإله فعوقب بـ"التشتيت" .. أسود الرافدين في كأس العالم بشعار "لنرى هل يتحسر يوفنتوس على هدفه القديم"!

"الأربعين" .. كلمة تحمل الكثير من المعاني وما يتبعها من أفعال في مختلف الديانات والثقافات، لكن في العراق غالبًا لا تحمل سوى معنى واحد فقط يتعلق بالحسين بن علي - رضي الله عنهما -.

إن سألت عن أكثر موعد تنشط به السياحة في العراق، خاصةً الدينية منها، فسيُجمع الكل على شهر صفر الهجري، تحديدًا يوم 20 منه كل عام، والسبب أنه يوافق ذكرى "الأربعين" للإمام الحسين عند الجماعة الشيعية، التي تشكل النسبة الأكبر من العراقيين.

هذا اليوم (20 صفر) يوافق مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين في معركة كربلاء عام 61 هجريًا، حيث توفي تحديدًا في العاشر من شهر محرم.

ربما كل ما قيل في السطور السابقة معلوم عندك، وقد تظن أن "الأربعين" هي عادة مستحدثة بعد وفاة أي شخص، لكنها ليست كذلك بالنسبة للشيعة في العراق..

أربعين الحسين تحديدًا أُخذ مما قاله الإمام الحسن العسكري في وصف الشيعي: "علامات المؤمن خمس؛ صلاة إحدى وخمسين، زيارة الأربعين، التختم باليمين، تغفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم".

البعض فسر "زيارة الأربعين" فيما قاله الإمام الحسن العسكري بأنه يقصد إحياء ذكرى أربعين استشهاد الحسين، فيما فسره بعض شيوخ الشيعة الآخرين بأنه "زيارة أربعين مؤمنًا".

الأكيد أن الشيعة من مختلف البلدان يحجزون تذاكرهم إلى مدينة كربلاء العراقية، متجهين إلى العتبة الحسينية المقدسة، يوم 20 صفر من كل عام، لزيارة قبر الإمام الحسين، حيث يرقد جسده هناك.

إلى هنا انتهى حديثنا عن أشهر عادة دينية شيعية في العراق