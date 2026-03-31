AFP
ترجمه
العداء البريطاني آدم جيميلي يتولى منصبًا جديدًا في نادي تشيلسي بعد اعتزاله رياضة ألعاب القوى
عودة لاعب «البلو» السابق إلى كوبهام
أكملت مسيرة جيميلي الرياضية دورة كاملة، حيث أعلن العداء الأولمبي اعتزاله رسمياً ليعود إلى تشيلسي. بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت 14 عامًا على مضمار السباق، يتخلى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عن الممر الرابع ليتوجه إلى ملاعب التدريب في كوبهام، حيث سعى ذات يوم إلى صنع اسمه كلاعب كرة قدم شاب. كان جيميلي لاعبًا واعدًا يحظى بتقدير كبير في أكاديمية البلوز حتى سن 15 عامًا، حيث كان يتدرب جنبًا إلى جنب مع روبن لوفتوس-تشيك.
نقل المعرفة المتخصصة إلى الجيل القادم
بعد فترة قضاها في نادي داجنهام آند ريدبريدج، تحول إلى رياضة ألعاب القوى، ليصبح في نهاية المطاف أحد أكثر العدائين حصدا للألقاب في تاريخ بريطانيا. وهو ينضم الآن إلى الجهاز الفني لفريق تشيلسي للمساعدة في تطوير الجيل القادم من المواهب في كوبهام. يمثل هذا الانتقال تحولاً مهماً في مسيرة جيميلي، الذي يعتزم الاستفادة من قوته الانفجارية ذات المستوى العالمي لتعزيز القدرات البدنية للاعبي تشيلسي الشباب.
"أنا مجرد شاب عادي من دارتفورد، لم نكن نملك الكثير أثناء نشأتنا"، قال جيميلي، وفقاً لما نقلته قناة سكاي سبورتس. "لقد عملنا بجد وكرست نفسي لرياضتي. آمل فقط أن يستلهم واحد أو اثنان منهم [لاعبو الأكاديمية] بعض الإلهام من ذلك ويقولوا: 'أتعلم، لا يهم إن لم أستطع القيام بذلك بهذه الطريقة، سأجد دائماً طريقة لأكون ناجحاً'. لا يهم ما تفعله. قصتي هي قصتي الخاصة، وآمل أن يتمكن الكثير من هؤلاء الشباب من صنع قصصهم الخاصة. المعرفة قوة، وإذا تمكنت من تعليم هؤلاء الأطفال كل ما أعرفه، سأموت سعيداً."
تاريخ حافل بالتميز في سباقات السرعة
يتقاعد جيميلي وهو أحد ثلاثة بريطانيين فقط تمكنوا من تحطيم حاجز الـ 10 ثوانٍ في سباق 100 متر وحاجز الـ 20 ثانية في سباق 200 متر. ومن أبرز إنجازاته في مسيرته الفوز بلقب بطولة أوروبا في سباق 200 متر والميدالية الذهبية في سباق التتابع 4x100 متر في بطولة العالم لعام 2017. بالإضافة إلى سرعته، يجلب جيميلي عقلية قوية إلى طاقم تشيلسي. بعد أن فاته الفوز بميدالية أولمبية في ريو 2016 بفارق 0.003 ثانية فقط، فهو يدرك الفوارق الدقيقة في الرياضة النخبوية. ويأمل في غرس هذه المرونة في لاعبي الأكاديمية الذين يواجهون تدقيقاً أكبر مما واجهته جيله.
وأضاف: "آمل أن يستلهم واحد أو اثنان منهم على الأقل من قصتي، لأن كرة القدم رياضة صعبة للغاية - فلم أكن أخطط أبدًا لأن أصبح رياضيًا". "لن يتمكن الكثير من هؤلاء اللاعبين من الوصول إلى المستوى الأعلى، ولن يصلوا إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن إذا تمكنت من تعليمهم المهارات التي اكتسبتها، فقد ينضم واحد أو اثنان منهم إلى رياضة ألعاب القوى، فأنت لا تعرف أبدًا ما قد يحدث".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ينصب تركيز جيميلي حالياً بشكل أساسي على الاندماج في الجهاز الفني لفريق «البلوز». ويأتي وصوله في وقت حرج، حيث يسعى النادي للحفاظ على سمعته في إعداد لاعبين من الطراز العالمي قادرين على الانتقال إلى بيئة التدريبات عالية الكثافة التي يتبعها فريق الكبار بقيادة ليام روزينيور. ويحتل تشيلسي حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بست نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، وسيواجه الفريق فريق بورت فيل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.