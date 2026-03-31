العداء البريطاني آدم جيميلي يتولى منصبًا جديدًا في نادي تشيلسي بعد اعتزاله رياضة ألعاب القوى

بعد فترة قضاها في نادي داجنهام آند ريدبريدج، تحول إلى رياضة ألعاب القوى، ليصبح في نهاية المطاف أحد أكثر العدائين حصدا للألقاب في تاريخ بريطانيا. وهو ينضم الآن إلى الجهاز الفني لفريق تشيلسي للمساعدة في تطوير الجيل القادم من المواهب في كوبهام. يمثل هذا الانتقال تحولاً مهماً في مسيرة جيميلي، الذي يعتزم الاستفادة من قوته الانفجارية ذات المستوى العالمي لتعزيز القدرات البدنية للاعبي تشيلسي الشباب.

"أنا مجرد شاب عادي من دارتفورد، لم نكن نملك الكثير أثناء نشأتنا"، قال جيميلي، وفقاً لما نقلته قناة سكاي سبورتس. "لقد عملنا بجد وكرست نفسي لرياضتي. آمل فقط أن يستلهم واحد أو اثنان منهم [لاعبو الأكاديمية] بعض الإلهام من ذلك ويقولوا: 'أتعلم، لا يهم إن لم أستطع القيام بذلك بهذه الطريقة، سأجد دائماً طريقة لأكون ناجحاً'. لا يهم ما تفعله. قصتي هي قصتي الخاصة، وآمل أن يتمكن الكثير من هؤلاء الشباب من صنع قصصهم الخاصة. المعرفة قوة، وإذا تمكنت من تعليم هؤلاء الأطفال كل ما أعرفه، سأموت سعيداً."