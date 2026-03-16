"انشغل بمآسي العالم وقلل من مهنته".. عندما أصبح الاعتزال المؤقت أو الريمونتادا "الحل الوحيد" لإعادة بيب جوارديولا القديم

في عالم كرة القدم.. كان المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، هو ذلك الرجل الذي يرى في المستطيل الأخضر "مركز الكون"؛ حيث يحلل حركة العشب ويقدس التكتيك، إلى جانب احتراقه شغفًا مع كل تمريرة خاطئة.

لكن يبدو أن هُناك شيئًا ما انكسر في تلك الصورة المثالية؛ فالمدرج الذي كان يضج بصراخ جوارديولا، بات يشهد اليوم "فيلسوفًا" يتأمل في الوجود أكثر من خطة اللعب.

ولا شك أيضًا أن المدير الفني الإسباني، معروف منذ سنوات عديدة؛ بمشاركته الفعالة في الأنشطة الحقوقية، واهتمامه المتواصل بالأمور السياسية.

إلا أنه بجانب نشاطاته الحقوقية واهتماماته السياسية، كان جوارديولا يركز كليًا على كرة القدم، وأمورها الفنية والتكتيكية؛ وهو الأمر الذي بدأ يعتبره الآن، أمرًا ليس ذو أولوية كبيرة.

نعم.. تصريحات جوارديولا فيها من الصحة الكثير، ولكننا لا نتحدث هُنا عن ما إذا كان المدير الفني الإسباني على حق أم لا؛ بل التغيُّر الكبير في شغفه لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة.

وسنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض خلال السطور القادمة؛ أبرز ملامح تراجع شغف بيب جوارديولا بكرة القدم، وأهم الأسباب التي قد تكون وراء ذلك..