"سننتقم من الظلم أمام المكسيك" .. توماس توخيل ينتظر استعادة حق إنجلترا بعد 40 عامًا!

وفقًا لموقع "The Athletic"، يرى توخيل أن إنجلترا تستحق أن يحالفها الحظ عند عودتها إلى ملعب «أزتيكا» لمواجهة المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم يوم الأحد.

ويحمل هذا الملعب أهمية تاريخية كبيرة لإنجلترا، حيث استضاف مباراة ربع النهائي عام 1986 التي سجل فيها مارادونا هدفه الشهير "يد الرب" ليقود الأرجنتين إلى الفوز بنتيجة 2-1.

قبل هذه المباراة الحاسمة في مرحلة خروج المغلوب، يؤكد توخيل أن الذكرى التي لا تزال عالقة في الأذهان لتلك اللحظة المثيرة للجدل ستشكل حافزاً للاعبيه. وقال توخيل: "سيكون ذلك مكافأة لنا. سننتقم. إنها الكارما. الكارما ستعود لصالحنا. سنقلب الطاولة".