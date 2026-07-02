يعتقد الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا أن فريقه سيحظى بـ"العدالة" في ملعب أزتيكا يوم الأحد المقبل، بعد 4 عقود من هدف "يد الرب" الشهير الذي سجله أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا في شباكهم من لمسة يد واضحة وكان سببًا في إقصاء الإنجليز من البطولة. وفي الوقت الذي تستعد فيه إنجلترا لمواجهة المكسيك، أحد البلدان الثلاثة المضيفة لكأس العالم 2026، في دور الـ16، يثق توخيل في قدرة لاعبيه على طرد أشباح عام 1986 والتصالح أخيرًا مع هذا الملعب الأسطوري أمام جماهير مضيفة معادية.
"سننتقم من الظلم أمام المكسيك" .. توماس توخيل ينتظر استعادة حق إنجلترا بعد 40 عامًا!
السعي لتحقيق العدالة في المكسيك
وفقًا لموقع "The Athletic"، يرى توخيل أن إنجلترا تستحق أن يحالفها الحظ عند عودتها إلى ملعب «أزتيكا» لمواجهة المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم يوم الأحد.
ويحمل هذا الملعب أهمية تاريخية كبيرة لإنجلترا، حيث استضاف مباراة ربع النهائي عام 1986 التي سجل فيها مارادونا هدفه الشهير "يد الرب" ليقود الأرجنتين إلى الفوز بنتيجة 2-1.
قبل هذه المباراة الحاسمة في مرحلة خروج المغلوب، يؤكد توخيل أن الذكرى التي لا تزال عالقة في الأذهان لتلك اللحظة المثيرة للجدل ستشكل حافزاً للاعبيه. وقال توخيل: "سيكون ذلك مكافأة لنا. سننتقم. إنها الكارما. الكارما ستعود لصالحنا. سنقلب الطاولة".
- AFP
التصالح مع الملعب الأيقوني
كان توخيل في الثالثة عشرة من عمره فقط خلال كأس العالم عام 1986، لكن الذكريات لا تزال حية في ذاكرته، وفي معرض حديثه عن مارادونا، أشار توخيل قائلاً: "هدفان في مرمى إنجلترا: أحدهما جاء بعد مراوغة، والآخر ما كان ليُحتسب أبدًا في أيامنا هذه".
ومع صور جاري لينيكر وبيتر شيلتون التي تزين "سانت جورج بارك"، يريد المدرب أن يعيد فريقه كتابة التاريخ.
وأضاف: "هذه لحظة حاسمة للتصالح مع الملعب وقلب الموازين"، ومع ذلك، أقر توخيل بالتحدي الذي يمثله مواجهة البلد المضيف المشارك: "إنه ملعب أسطوري. ومباراة أسطورية أن نلعب ضد المكسيك في المكسيك. سنواجه البلد بأسره، وطاقة الملعب بأكمله في بلدهم".
مخاوف بشأن لياقة رايس البدنية
وبصرف النظر عن الأهمية التاريخية للمباراة، تواجه إنجلترا مشكلات ملحة تتعلق باللياقة البدنية عقب فوزها يوم الأربعاء على جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32.
ونجت الأسود الثلاثة بصعوبة من الخروج المبكر بعد أن استقبلت هدفًا في الدقيقة السابعة، معتمدةً على هاري كين الذي سجل ثنائية في الدقائق الأخيرة ليضمن تأهل الفريق.
وأكد توخيل أن ديكلان رايس لعب وهو يتحمل آلامًا شديدة خلال الفوز بنتيجة (2-1)، موضحًا: "سألته، فقال: (أستطيع أن أفعل ذلك من أجل الفريق، لكنني أعاني من ألم شديد)".
وواصل: "عندما يخبرك ديكلان أنه يعاني من ألم رهيب، فإنك تعلم أنه لم يعد قادراً على التحمل. كان ممتناً لأننا استبدلناه، لكنه قال بعد المباراة إن الأمر ليس مشكلة. لا توجد إصابة، وأعتقد أنه سيتعافى. إنه ألم عصبي أكثر من أي شيء آخر".
- Getty Images Sport
التحضير للاختبار النهائي
تنتظر الأسود الثلاثة مهمة شاقة للغاية عندما تطأ أقدام لاعبيها عشب ملعب "أزتيكا"، يوم الأحد المقبل. ويجب على توخيل أن يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الأساسية مع مراقبة حالة لاعبيه الأساسيين.
وسيصل الفريق إلى المكسيك قبل موعد المباراة بيوم واحد للتأقلم مع الارتفاع الشاق الذي يبلغ 2,200 متر، حيث سيتطلب التغلب على هذا العائق البدني وعلى الجماهير المتحيزة تركيزًا تامًا إذا أرادت إنجلترا حجز مقعدها في ربع النهائي في مواجهة البرازيل أو النرويج.