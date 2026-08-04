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Mohamed SalahGetty
أحمد فرهود

الصفقة تقترب أكثر.. الكشف عن "بند حاسم" أقنع محمد صلاح بالانتقال إلى طرابزون سبور

محمد صلاح
ترابزونسبور
بيشكتاش
ليفربول
دوري السوبر التركي
انتقالات

أسرار جديدة في مفاوضات طرابزون سبور مع محمد صلاح..

لا صوت يعلو في الميركاتو الصيفي الحالي، على "مستقبل" النجم المصري محمد صلاح؛ الذي رحل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.

صلاح أعلن الرحيل عن فريق ليفربول الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ دون أن يحدد وجهته الجديدة، آنذاك.

  • Mohamed SalahGetty

    وجهات محمد صلاح "المحتملة" بعد الرحيل عن ليفربول

    وفي هذا السياق.. ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح، بعديد الوجهات المهمة، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: البقاء في إنجلترا.

    * ثانيًا: العودة إلى إيطاليا.

    * ثالثًا: الانتقال إلى السعودية.

    * رابعًا: الذهاب إلى الولايات المتحدة.

    إلا أن الوجهة المفاجئة التي زادت قوة، في الأسابيع الأخيرة؛ هي الانتقال إلى الدوري التركي، الذي يؤمن بقاء صلاح في الملاعب الأوروبية.

    وكان نادي بشكتاش التركي، قريبًا من التوقيع مع صلاح، قبل أن تتعثر المفاوضات لأسباب مالية؛ ليصبح الآن الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور، هو المرشح الأول للتعاقد معه.

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  • "بند حاسم" في عقد محمد صلاح المرتقب مع طرابزون سبور

    الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو، كشف عن تفاصيل "بند حاسم"؛ يبدو أنه لعب دورًا كبيرًا في موافقة النجم المصري محمد صلاح، على الانضمام إلى نادي طرابزون سبور التركي.

    هذا البند الذي ذكره سابونكوجلو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء؛ هو حصول صلاح على نسبة 20% من مبيعات طرابزون سبور، التي تحمل اسم وصور النجم المصري.

    وكان هذا البند؛ من ضمن الأسباب المالية التي عرقلت انضمام النجم المصري إلى نادي بشكتاش التركي، في الأيام القليلة الماضية.

  • تفاصيل عقد محمد صلاح المرتقب مع طرابزون سبور

    المثير في الأمر أن الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو، كان قد ذكر في وقتٍ سابق؛ تفاصيل عرض نادي طرابزون سبور التركي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    العرض يتضمن توقيع صلاح، على عقود تربطه بفريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم؛ لمدة موسمين، مع راتب سنوي يُقدر بـ17 مليون يورو.

    والآن.. تنضم نسبة الـ20% من بيع منتجات صلاح في طرابزون سبور، إلى بنود العقد؛ من أجل حسم الصفقة الكبيرة، بشكلٍ رسمي.

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    مسيرة محمد صلاح في عالم الساحرة المستديرة

    محمد صلاح البالغ من العمر 34 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.

    وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.

    ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.

    واستعاد صلاح تألُقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    وبسبب تألُقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.

    ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.

    ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة، على المستوى الشخصي؛ إلى جانب تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

    * أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:

    - مباريات: 442.

    - دقائق: 35.798.

    - مساهمات تهديفية: 380.

    - أهداف: 257.

    - تمريرات حاسمة: 123.