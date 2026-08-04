الصفقة تقترب أكثر.. الكشف عن "بند حاسم" أقنع محمد صلاح بالانتقال إلى طرابزون سبور

وفي هذا السياق.. ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح، بعديد الوجهات المهمة، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: البقاء في إنجلترا.

* ثانيًا: العودة إلى إيطاليا.

* ثالثًا: الانتقال إلى السعودية.

* رابعًا: الذهاب إلى الولايات المتحدة.

إلا أن الوجهة المفاجئة التي زادت قوة، في الأسابيع الأخيرة؛ هي الانتقال إلى الدوري التركي، الذي يؤمن بقاء صلاح في الملاعب الأوروبية.

وكان نادي بشكتاش التركي، قريبًا من التوقيع مع صلاح، قبل أن تتعثر المفاوضات لأسباب مالية؛ ليصبح الآن الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور، هو المرشح الأول للتعاقد معه.