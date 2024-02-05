الصفقة الأعظم في التاريخ؟ رحيل أونانا يزيح الستار عن "العظيم" سومر!

كيف قدم أونانا فرصة العمر لسومر؟

كان هناك خوف كبير داخل فريق إنتر بعد رحيل أندريه أونانا، حارس مرمى النادى السابق لمانشستر يونايتد في الصيف، لكن هذا الخوف اختفى بعد تألق يان سومر، الذي أثبت تفوقه على الحارس الكاميرونى.

وفي عام 2023 لم يكن إنتر يرغب في بيع أندريه أونانا، الذي وصل إلى سان سيرو في الصيف الماضي فقط وكان متألقًا وقال بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر، للصحفيين: "من الصعب التنبؤ بالمستقبل، لكننا لم نتلقى أي عروض وهو يريد البقاء، ولن نبيعه".

ولكن عندما عرض مانشستر يونايتد مبلغ 47 مليون جنيه إسترليني لضم حارس مرمى إنتر، كان العرض جيدًا جدًا بحيث لا يمكن رفضه.