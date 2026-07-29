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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"العقوبة تصل إلى المنع من تسجيل الصفقات الجديدة".. طلب عاجل بالتحقيق مع الهلال بسبب غرامة السوبر

الهلال
السوبر السعودي
كريسينسيو سامرفيل
محمد العويس
دوري روشن السعودي

قضية تعود إلى المشهد الرياضي السعودي مجددًا..

أثار القانوني الرياضي خالد الشعلان، جدلًا كبيرًا في الشارع السعودي؛ وذلك على خلفية العقوبات الصادرة ضد عملاق الرياض الهلال، بسبب كأس السوبر المحلي.

الهلال انسحب من بطولة كأس السوبر، مطلع الموسم الماضي 2025-2026؛ ليصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، مجموعة من العقوبات ضده النادي.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    كواليس انسحاب الهلال من السوبر السعودي

    عملاق الرياض الهلال كان من المقرر أن يُشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ والتي أُقيمت في هونج كونج، بشكلٍ رسمي.

    إلا أن الهلال انسحب؛ بحجة "ضيق الوقت" وإرهاق اللاعبين، عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وتم استدعاء عملاق جدة الأهلي، بدلًا من الزعيم الهلالي؛ ليكمل الرباعي المُشارك في السوبر، مع كل من "النصر، الاتحاد والقادسية".

    المهم.. القضية وصلت إلى لجنتي "الانضباط والأخلاق" و"الاستئناف"، التابعتين للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ قبل أن تحط الرحال في مركز التحكيم الرياضي، الذي أصدر العقوبات التالية:

    * أولًا: حرمان الهلال من المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي.

    * ثانيًا: دفع الهلال غرامة مالية تُقدر بـ500 ألف ريال سعودي.

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  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    طلب بفتح تحقيق عاجل ضد الهلال بسبب "غرامة السوبر"

    وفي هذا السياق.. ألمح القانوني خالد الشعلان، إلى عدم سداد عملاق الرياض الهلال، الغرامة المفروضة عليه من مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ وذلك بعد انسحابه من بطولة كأس السوبر المحلي، مطلع الموسم الماضي.

    الشعلان طالب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بفتح تحقيق عاجل وفوري؛ لمعرفة حقيقة سداد الهلال "غرامة السوبر"، من عدمه.

    وعن ذلك يقول الشعلان؛ في رسالته: "قرار التحكيم بحرمان الهلال من السوبر وتغريمه، أصبح نهائيًا وملزمًا وغير قابل للاستئناف.. فهل دفع النادي الغرامة أم لا؟!".

  • العقوبة المحتملة ضد الهلال حال عدم سداد "غرامة السوبر"

    واستكمالًا لرسالته.. شدد القانوني خالد الشعلان، على ضرورة تطبيق نصوص لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، ضد عملاق الرياض الهلال؛ وذلك حال عدم سداده "غرامة السوبر"، الموقعة عليه من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    وأشار الشعلان إلى أن المادة "1/2/4/90" من لائحة الانضباط؛ تنص على منع الهلال من تسجيل صفقاته الجديدة، حال عدم سداد هذه الغرامة.


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    صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي

    عملاق الرياض الهلال حسم العديد من الصفقات، خلال صيف العام الحالي؛ وذلك في محاولة لتعويض خيبات الموسمين الماضيين، والأداء السيئ الذي أغضب الجماهير.

    وركز الهلال على الصفقات المحلية؛ بالتعاقد مع الحارس المخضرم محمد العويس، بالإضافة إلى كل من "محمد محزري، صبري دهل، عبدالله العنزي، محمد صرنوخ ونواف الحبشي".

    كما ضم الزعيم الهلالي، النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل؛ قادمًا من صفوف نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مقابل 64.5 مليون يورو تقريبًا.

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