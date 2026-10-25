ساعات مثيرة تعيشها الكرة الآسيوية حاليًا بالتزامن مع ترقب موقف مواجهة النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي، التي أصبحت مهددة إما بالتأجيل أو اعتبار الأخير منسحبًا!
الصراع الحوثي يهدد المباراة | النصر وفر كل شيء ولكن! .. الوصل يبرر عدم وصوله إلى الرياض ومطلب للاتحاد الآسيوي باعتباره منسحبًا
ما القصة؟
من المفترض أن يلتقي النصر بالوصل، غدًا الإثنين، على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
لكن حتى كتابة هذه السطور، لم تصل بعثة الوصل إلى الرياض، رغم أنه كان من المفترض أن تصل أمس السبت، بحسب الصحفي الرياضي عيسى سعيد.
وأوضح عيسى سعيد أن الوصل حصل بالفعل على الموافقات اللازمة للهبوط في عدة مطارات في الرياض والقصيم، ورغم ذلك لم يطرأ أي جديد في موعد وصول بعثته.
مصدر مسؤول يوضح .. الوصل يبرر
من جانبه، نقل الصحفي عيسى سعيد ما يدور خلف الكواليس، بحسب مصدر مسؤول – لم يكشف عن هويته – موضحًا أن الوصل أرجع عدم وصوله إلى الرياض حتى الآن لعدم وجود رحلات جوية بين الإمارات والسعودية في الفترة الحالية، على إثر الصراع مع جماعة الحوثيين اليمينية، التي توجه ضرباتها لعدة مطارات في المملكة السعودية.
وأشار سعيد إلى أنه حتى الآن لم يقرر الاتحاد الآسيوي مصير المباراة، وما إذا كانت ستُُؤجل لموعد لاحق، مراعاةً للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة أم سيعتبر الوصل منسحبًا مع منح النقاط الثلاث للنصر.
"وفرنا كل شيء للوصل"
أما عن الموقف السعودي، فقد أكد الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي عبدالعزيز العصيمي أن مسؤولي العالمي وفروا كل شيء واجب للوصل، ولم يحدث أي تقصير من جانبهم.
وأعرب العصيمي عن رأيه الشخصي، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "فكرة تأجيل وعدم الحضور فكرة مرفوضة وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة. طاقم الحكام وصل للعاصمة الرياض والجميع جاهز للمباراة وغير ذلك يعد انسحابًا".
موقف الوصل والنصر في النخبة
الفريق الإماراتي يعاني على الصعيد القاري، حيث تلقى الهزيمة في أول جولتين من النخبة الآسيوية، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الغرب.
أما النصر فأفضل حالًا بقليل، إذ حصد ثلاث نقاط من أول جولتين، يحل بهم في المركز الثامن بجدول الترتيب.
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