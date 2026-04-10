قال كارستن كرامر إن "الحياة النابضة بالحيوية في النادي" هي "جزء لا يتجزأ من جوهر بوروسيا دورتموند". لكن هذا الرجل البالغ من العمر 57 عامًا، والذي يشغل منصب المتحدث باسم إدارة بوروسيا دورتموند منذ نهاية نوفمبر، وأصبح الآن مسؤولاً عن الاتصالات والاستراتيجية إلى جانب المجالات التي كان مسؤولاً عنها سابقًا، وهي التسويق والمبيعات والرقمنة والتوسع الدولي، لم يكن يقصد بذلك الأحداث التي وقعت في مكان أبعد قليلاً.
الشيء الوحيد الذي لا يجيده هو تصميم القمصان: المدير الجديد لدورتموند هو رجل عمل حقيقي، وهو مفيد لنادي بوروسيا دورتموند
فضيحة الاعتداء الجنسي التي تورط فيها مسؤول سابق رفيع المستوى، والحملة التشويهية الفظيعة بين الرئيس الحالي الدكتور راينهولد لونو ومنافسه هانز-يواكيم فاتزكي على منصب الرئاسة، والموسم الماضي الذي اتسم بضعف شديد في معظم أجزائه — لقد كان هناك بالفعل الكثير من الأحداث في ويستفاليا مؤخرًا. لم يحاول كرامر أبدًا التستر على هذه العناوين السلبية. كان يتحدث دائمًا بكلمات واضحة وأوضح أن بوروسيا دورتموند لم تظهر بصورة جيدة في هذا الصدد.
أدلى كرامر بتصريحاته قبل حوالي أسبوعين. قدم دورتموند المدير الرياضي الجديد أولي بوك. تعيين جاء تنفيذه السريع مفاجئاً بقدر مفاجأة حقيقة أن بوروسيا دورتموند سيعهد في المستقبل بفريقه إلى رجل غير متمرس على هذا المستوى قادم من نادي الدرجة الثانية SV Elversberg.
استمرت أول ظهور لبوك قرابة 40 دقيقة. وقد تحدث كرامر مرتين خلاله، وأدلى بتصريحات لم نسمع مثلها بهذه الوضوح منذ (وقت طويل جدًا). وشكلت هذه التصريحات في مجملها بيانًا معبرًا عن الطموح الذي يود كرامر أن يضفيه على منصبه الجديد، والذي عمل به منذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في عام 2010.
كارستن كرامر يعلن عن "تشكيلة بوروسيا دورتموند الجديدة"
بعض المقتطفات للتوضيح: "لقد أظهرنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية أننا نريد أن نستجمع الكثير من الشجاعة، وأننا متحمسون لجعل بوروسيا دورتموند أفضل"، قال كرامر، الذي أضاف أنه "لا يحب كثيرًا النظر إلى الماضي دائمًا، لأن الإفراط في النظر إلى الوراء قد يؤدي في نهاية المطاف إلى آلام في الرقبة".
وحتى لو لم يكن ذلك مقصودًا منه بالتأكيد، فإن هذه العبارة وحدها يمكن تفسيرها على أنها انتقاد خفيف موجه إلى فاتزكي الذي غالبًا ما ينظر إلى الماضي. فقد أشار الرئيس الحالي في السنوات الماضية بشكل متكرر إلى سجل النادي الرياضي في العقد الماضي، بدلاً من سرد قصة جديدة موجهة نحو المستقبل.
وفقًا لكرامر، فإن رحيل سلف بوكس، سيباستيان كيل، لا يهدف "فقط إلى الضغط على زر إعادة الضبط، بل إلى بدء تحديث حقيقي". يرى هذا الأب لأربعة أطفال أن هذه الخطوة المفاجئة هي علامة على "أننا في بوروسيا دورتموند لدينا الكثير من المخططات". لأنه: "لدي انطباع ما بأننا تمكنا، من خلال شخصية أولي، من ضم شخص يمثل البوروسيا الجديد بشكل جيد للغاية. قطعة البازل المتمثلة في أولي، إنها مناسبة تمامًا."
كارستن كرامر رجل عمل - ويقوم بتنفيذ المهام دون تردد
هذا هو جوهر ما قاله كرامر. في منتصف موسم تقريبًا، حيث يحصد بوروسيا نقاطًا في الدوري الألماني لم يسبق له مثيل منذ سنوات عديدة، وبخلاف الموسمين السابقين، يقف على أعتاب التأهل بثقة إلى دوري أبطال أوروبا، يدعو رئيس النادي إلى إحياء بوروسيا جديد. وهذا أمر جدير بالملاحظة، كما أنه ضروري للغاية في ضوء التطورات التي شهدها الماضي القريب.
يبدو أن الانتقادات التي تُوجه إلى بوروسيا بشكل متكرر، خاصة في أوقات الأزمات – مثل الانغلاق على الذات بشكل مفرط، وقلة الإبداع في تخطيط التشكيلة، وتلاشي الهوية مع مرور السنين، وتراجع التماهي مع النادي – قد وصلت إلى كرامر. والآن، حيث تتلاقى الخيوط عنده، فإنه يطبقها مباشرة دون مواربة.
يبدو هذا أمرًا منعشًا للغاية، ولكنه في الوقت نفسه ليس مفاجئًا. لطالما كان كرامر رجل عمل. إن سيرته الذاتية، التي لا يمكن وصفها بأنها مستقيمة، تشهد على أنه لا يلين في عمله، ويحب مواجهة التحديات، ويفكر بطريقة تقدمية.
تزايد تأثير كارستن كرامرز في نادي بوروسيا دورتموند بشكل مطرد
كان يعمل في السابق في بيع مستلزمات تنس الطاولة في متجر رياضي. ثم أصبح لاحقًا مذيعًا في الملاعب في مسقط رأسه مع نادي «برويسن مونستر» وكذلك مع نادي «هامبورغ». درس القانون، لكنه اكتشف شغفًا بالتسويق والمبيعات. ومن خلال هذا المسار، وجد طريقه إلى عالم كرة القدم الاحترافية، حيث يواصل الآن صعوده المتواصل على سلم النجاح المهني.
كرامر بائع مقنع. فهو لا يتمتع بموهبة بلاغية فحسب، بل يتمتع أيضًا بقدر لطيف من التعاطف، ولا يبدو متكبرًا على عكس واتزكي في بعض الأحيان. منذ أن بدأ العمل في دورتموند، اجتذب النادي المزيد والمزيد من الرعاة الذين دفعوا مبالغ طائلة. تجاوزت الإيرادات الإجمالية لدورتموند منذ فترة طويلة نصف مليار يورو - وقد تم تحقيق جزء كبير منها في قطاعات الأعمال التي يديرها كرامر.
وقد أدى النفوذ المتزايد الذي اكتسبه بفضل ذلك إلى وصوله إلى منصب واتزكي السابق. وهناك، أطلق كرامر العنان لإبداعاته، كما فعل دائمًا، بعد أن تجاهل الانتقادات وتحدىها، خاصة بعد تصميمات القمصان الغريبة التي تعرضت لانتقادات شديدة من المشجعين.
اتخذ كارستن كرامر بالفعل قرارات ذات تأثير كبير لصالح نادي بوروسيا دورتموند
لم يمضِ على تولي كرامر منصبه سوى شهر واحد، حتى أصبح ساشا فليغ، مدير الاتصالات الذي شغل المنصب لسنوات طويلة، جزءًا من الماضي. وفي مجال كرة القدم النسائية، الذي يمثل شغفه، أكد كرامر طموحات نادي بوروسيا دورتموند من خلال التعاقد مع رالف كيلرمان، الحائز على العديد من الألقاب، كمدير رياضي، وكذلك مع المهاجمة ألكسندرا بوب. وتبع ذلك انتقال كيل إلى بوك. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين البنية التحتية: سيتم توسيع مركز تدريب المحترفين، وسيحصل قسم السيدات على مبنى وظيفي يضم ملاعب تدريب، سيتم إنشاؤه في المستقبل بجوار جناح المحترفين.
من المرجح أن يسعى كرامر، الذي يريد أن يُنظر إليه في منصبه الجديد على أنه "محفز"، إلى إحياء أجواء حول بوروسيا دورتموند يمكن مقارنتها بتلك التي سادت في عهد يورغن كلوب. وذلك أيضًا من أجل التحرر منها نهائيًا. ويمكن أن ينجح ذلك من خلال استراتيجيات مبتكرة وجريئة وغير مألوفة في بعض الأحيان.
في النهاية، سيكون معدل التسجيل هو العامل الحاسم في المجال الرياضي. لكن لا شك في أن البيئة المحيطة جاهزة لـ BVB جديد، بل إنها تتوق إلى ذلك في بعض الأحيان. حتى بعد تصريحات مثل تلك التي أدلى بها كرامر لصحيفة Westfälische Nachrichten: "طموحنا بالطبع ليس أن نكون دائمًا في المركز الثاني. لذلك يجب أن نمتلك هذا التوق، هذه الهوس بالفوز بالمباريات. في النادي بأكمله. في كل قسم. حتى مباراة الأساطير لا يجوز أن نخسرها ونحن نرتدي القميص الأسود والأصفر."
هناك فرصتان متاحتان أمام كارستن كرامر
أمام كرامر الآن فرصتان. وبصفته قائدًا لنادٍ كبير، يمكنه أن يصبح الوجه الذي ينفذ الإصلاحات التي طال انتظارها تدريجيًا، ويُعيد إلى بوروسيا فكرة توجيهية واضحة وشاملة.
يجب ألا ننسى: في مايو الماضي، وجه تحالف المشجعين الكبير "Südtribüne Dortmund" انتقادات شديدة في رسالة مفتوحة إلى "نادي بلا استراتيجية"، على الرغم من نهاية الموسم الناجحة ظاهريًا، "الذي يحاول إصلاح الأخطاء نفسها دائمًا باستخدام الأساليب القديمة نفسها - وبالتالي يدور في حلقة مفرغة منذ سنوات".
في النهاية، سيُقيَّم كرامر بالطبع في المقام الأول على أساس الأداء الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الجديد، وقبل كل شيء على أساس كيفية إعادة تشكيل بوك، الذي يتولى مسؤوليته، للفريق. لكن قد يحدث تغيير على الصعيد الشخصي أيضًا: يمكن لكرامر، الذي كان حتى الآن غير محبوب لدى المشجعين ويُنظر إليه بعين النقد، أن يبني سمعة جديدة تمامًا.
بداية واعدة لكارستن كرامر مع بوروسيا دورتموند
وهو يدرك ذلك بالطبع، وقد لخص الأمر خلال مؤتمر تقديم بوكس قائلاً: "نريد، بل وعلينا، أن نكون مستعدين لقبول التغييرات واتخاذ إجراءات غير تقليدية، والتي قد تتولى مسؤوليتها وجوه جديدة. وهذا يبدأ بي أنا شخصياً".
كان انطلاقة كرامر واعدة للغاية، ويمكننا أن نتطلع إلى الأشهر القادمة بفارغ الصبر. إن تصرفاته حتى الآن، مدعومة بتصريحاته، تبعث بالفعل نسيمًا منعشًا داخل النادي. لقد تم تحقيق الكثير. ولكن من أجل بداية جديدة حقيقية، مبنية على الأساس الذي تم إرساؤه حتى الآن، يجب أن يستمر هذا الزخم.
