"الشوارع لن تنسى": حاتم بن عرفة، اللاعب الموهوب الذي سحر عالم كرة القدم

بعد فترة لعبه في فرنسا، انتقل بن عرفة إلى إنجلترا، حيث استعاره نادي نيوكاسل يونايتد في البداية من نادي مرسيليا. في إنجلترا أيضًا، بدأ بشكل واعد واستمر في إبهار الجميع بأدائه. حقق بداية لافتة تحت قيادة المدرب كريس هيغتون وسجل الهدف الحاسم في أول مباراة له كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. على بعد ثلاثين مترًا من مرمى الخصم، تلقى الكرة من زميله واين روتليدج. وبعد تردد قصير، قام بحركة خادعة لتمرير الكرة إلى ساقه اليسرى، ثم سددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا. وفاز فريق "المغاريب" في النهاية على إيفرتون بنتيجة 1-0 بفضل هذه التسديدة الصاروخية من بن عرفة.

لكن الأمور سرعان ما ساءت بالنسبة لبن عرفة. بعد مباراتين، تعرض لكسر في الساق إثر اصطدام مع نايجل دي يونغ من مانشستر سيتي، مما أدى إلى غيابه عن بقية الموسم. على الرغم من الإصابة، استمرت نيوكاسل في التعاقد مع بن عرفة بشكل نهائي من مرسيليا مقابل ستة ملايين يورو. لم يشهد ملعب سانت جيمس بارك منذ فترة طويلة موهبة من هذا العيار.

كما تعرض لإصابة أخرى في الفترة التي سبقت موسم 2011/12، هذه المرة في كاحله. بعد تعافيه، ترك قدميه تقومان بالعمل مرة أخرى وسجل عدة أهداف رائعة لصالح "المغاريب". أحد تلك الأهداف أكسبه حتى ترشيحاً لجائزة بوسكاس. سجل ذلك الهدف في فوز 2-1 بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد بلاكبيرن روفرز.

ربما سجل أجمل هدف في مسيرته خلال فترة وجوده في نيوكاسل، وهو هدف جسد ماهية بن عرفة كلاعب كرة قدم. كان ذلك في 9 أبريل 2012. كان نيوكاسل يواجه بولتون واندررز، وتلقى بن عرفة الكرة في نصف ملعبه. بعد تمريرة من يوهان كاباي، يتفادى بن عرفة بمجرد حركة بسيطة خصمه المباشر سام ريكيتس، ويبدأ في انطلاقة مذهلة. كان الطريق إلى المرمى طويلاً، لكن بعد أن تخلص من المنافس التالي، اتجه نحو منطقة الجزاء. عبر وسط الملعب، انطلق الفرنسي نحو آخر مدافعين، وتفوق عليهما بسرعة من خلال الانزلاق بينهما برشاقة. وجهاً لوجه مع الحارس، حافظ على رباطة جأشه ومرر الكرة بهدوء بين ذراعي الحارس الممدودتين.

أكسبت تحركات بن عرفة وأهدافه مع نيوكاسل مكانة خاصة بين المشجعين. بل واعتبره البعض رمزاً لـ"الأمل": شخصاً قادراً على مساعدة النادي في تحقيق طموحات جديدة. لكن هذا النجاح لم يتحقق. كان بن عرفة يثير إعجاب زملائه في التدريبات بفضل مهاراته الفنية المذهلة وبراعته، لكنه كان يثير غضبهم أيضاً في كثير من الأحيان بسبب انعدام الانضباط والأنانية. يُقال إنه كان يتغيب عن التدريبات بانتظام أو يرفض بذل قصارى جهده، مما دفع بعض اللاعبين إلى الضغط على المدير الفني آلان باردو لإقصائه من التشكيلة. قال باردو لـ The Athletic: "كان متطلبًا للغاية، ولاحظت أن اللاعبين بدأوا يفقدون ثقتهم به قليلاً. في هذا السياق، لم يعد يتناسب مع النظام الذي بنيناه والذي كان يعمل بشكل جيد. عندما كنا نشركه، لم يعد الأمر يسير على ما يرام. لم يكن يؤدي مهامه الدفاعية، وكان يقف في مواقع خاطئة في كثير من الأحيان، وبدأ ذلك يكلفنا أهدافًا. أنا أيضًا واجهت مشاكل معه."

في النهاية، تم إعادة بن عرفة إلى فريق الاحتياط في "المغبيز" للتدرب هناك، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى هال سيتي. لكن تلك المغامرة انتهت هي الأخرى بخيبة أمل. فقد تشاجر مع المدير الفني ستيف بروس، وقدم أداءً متواضعًا في مباراة ضد مانشستر يونايتد، مما أدى إلى استبداله في الشوط الأول. كانت تلك هي مباراته التاسعة مع "التيغرز"، لكن المباراة العاشرة لم تكن لتحدث: فقد تم إنهاء فترة الإعارة قبل الأوان.