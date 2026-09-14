أكبر دليل على ظلم كرة القدم | الشمال إلى الاتحاد: فاقد الاحترام يستحق الإحراج .. وعلى ينز فيسينج الحذر فـ"الأموال لن تنفعك"!

تريد أن تتأكد إلى أي مدى كرة القدم ظالمة، شاهد مباراة الاتحاد السعودي والشمال القطري في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27..

اللقاء انتهى بنتيجة التعادل 1-1، على استاد البيت بمدينة الخور القطرية، بفضل هدف في الثانية الأخيرة للنمور، بينما كان الشمال يتجهز للاحتفال بفوزٍ مستحق.

الفريق القطري سجل هدفه في الدقيقة 63 عن طريق بغداد بونجاح، لكن الوافد الجديد جورجينيو فاينالدوم أدرك التعادل للفريق السعودي بهدف في الدقيقة 4+90.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح الديربي العربي بين الشمال والاتحاد، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



