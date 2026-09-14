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زهيرة عادل

أكبر دليل على ظلم كرة القدم | الشمال إلى الاتحاد: فاقد الاحترام يستحق الإحراج .. وعلى ينز فيسينج الحذر فـ"الأموال لن تنفعك"!

فقرات ومقالات
الشمال ضد الاتحاد
الشمال
الاتحاد
دوري أبطال آسيا النخبة
يانز ويسينغ
حسام عوار
يوسف النصيري
جورجينيو فينالدوم
جورج إلينيخينا

أبرز ملامح تعادل الاتحاد والشمال 1-1..

تريد أن تتأكد إلى أي مدى كرة القدم ظالمة، شاهد مباراة الاتحاد السعودي والشمال القطري في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27..

اللقاء انتهى بنتيجة التعادل 1-1، على استاد البيت بمدينة الخور القطرية، بفضل هدف في الثانية الأخيرة للنمور، بينما كان الشمال يتجهز للاحتفال بفوزٍ مستحق.

الفريق القطري سجل هدفه في الدقيقة 63 عن طريق بغداد بونجاح، لكن الوافد الجديد جورجينيو فاينالدوم أدرك التعادل للفريق السعودي بهدف في الدقيقة 4+90.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح الديربي العربي بين الشمال والاتحاد، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • الشمال على طريقة الكبار .. حتى وإن ضاع الإنجاز التاريخي

    إن سألت أحد قبل المباراة عن المطلوب من الشمال خلال مواجهة الاتحاد، فبنسبة كبيرة ستكون الإجابة: "التعادل سيكون بمثابة الفوز".

    هذا ليس تقليلًا من الفريق القطري بقدر حداثته في النخبة الآسيوية، حيث يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة القارية، والمباراة الافتتاحية ليست مضمونة على كل حال حتى للمتمرسين، فكيف لفريق يظهر لأول مرة؟

    لكن المفاجأة أن الشمال كان قريبًا من تحقيق فوزٍ مستحق لولا إدارك الاتحاد التعادل في الثانية الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليضيع فوزًا تاريخيًا في أول ظهور له على الساحة الآسيوية.

    الشمال لم يحقق الفوز، لكنه أحرج النمور على أرضه، بتقديم أداء هجومي أفضل ولولا العارضة، لكانت النتيجة 3-1، حيث تصدت لتسديدتين، بجانب المستوى الدفاعي المنظم مع تألق الحارس باباكار سيك.



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  • الاتحاد .. فاقد الاحترام يستحق الإحراج

    أما عن الاتحاد فالهزيمة هي أقل ما يمكن أن يتلقاه فريق لم يحترم خصمه، لكن كرة القدم كانت رحيمة بانتفاضة نجومه في آخر ربع ساعة من اللقاء.. هذا ما صدره نجوم العميد لنا خلال مواجهة الشمال.



    تظهر الاستهانة بالمباراة وبحداثة الخصم في البطولة القارية في الرعونة في التسديد تارةً، وفي خلق فرص حقيقية تارةً أخرى، حتى في معركة الوسط لم يكن الثنائي ديون لوبي وريتشارد ريوس ومن أمامهم حسام عوار بالشراسة المطلوبة لبناء الهجمات، فقط رأينا تمريرات عشوائية، عرضيات بلا هدف، ورعونة أمام المرمى ما بين ضعف التسديدات وإرسالها في مكان وقوف حارس الشمال.



    والحقيقة أن إدارك التعادل ربما لن يكون في مصلحة الاتحاد، حيث سيخرج علينا من يقول "شخصية الكبار والقتال حتى آخر دقيقة"، فالهزيمة في المباراة الافتتاحية ربما كانت ستكون أفضل درس لنجوم العميد بدلًا من التعادل الخادع.


  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أهدر أموال الاتحاد ولا تخاطر بالنتائج!

    هذا الموضوع الذي قُتل بحثًا في الاتحاد مع كل مباراة يشارك بها المهاجم المغربي يوسف النصيري، لكن الحديث عنه يفرض نفسه كونه المساهم الأول في تشويه صورة الفريق هجوميًا، فالمنطق لا يجد مبررًا واحدًا لإشراكه أساسيًا مع إجلاس المهاجم الشاب جورج إلينيخينا على مقاعد البدلاء.

    لا يختلف اثنان الليلة على سوء أحمد الغامدي، حسام عوار وستيفن بيرجفاين وانعكاس ذلك على الشكل الهجومي للاتحاد، لكن هذا السوء لو رافقه وجود إلينيخينا في المقدمة، ربما لانتصر النمور بسيناريو أسهل مما سارت عليه مواجهة الليلة.

    أما عن تفكير الألماني ينز فيسينج؛ المدير الفني للاتحاد، في الدفع بالنصيري بدلًا من إلينيخينا، فلا نجد له سببًا إلا لأنه ظن أن الشمال في المتناول أو أن إشراك المهاجم المغربي بهدف "تحليل" الراتب الكبير الذي يتقاضاه مقارنة براتب إلينيخينا .. بينما حال جمهور الاتحاد "أهدر الأموال ولا تخاطر بالنتائج!".

    إلينيخينا في 26 دقيقة مشاركة، صنع فرصة تهديف لزملائه، أما النصيري والذي شارك لمدة 62 دقيقة، فلم يسدد خلالها سوى تسديدة واحدة فقط، ناهيك عن الشعور بفقدان زملائه للثقة به، إذ لم يلمس الكرة طوال دقائق لعبه سوى 12 مرة فقط، لم تكن أي منها داخل منطقة الجزاء .. في وقت يحتاج به الاتحاد لرأس حربة حقيقي!


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  • فاينالدوم .. وداعًا لمزاجية حسام عوار

    العنوان أعلاه ليس حكمًا نهائيًا على صفقة الاتحاد الجديدة جورجينيو فاينالدوم، لكنها تعبر عن لسان حال جمهور العميد..

    أكثر ما يعيب عوار هي "مزاجيته" فتارةً يشعرك بأنه أهم لاعب في الفريق، وأخرى يبدو رعونة منقطعة النظير .. وقد فعّل الخيار الثاني الليلة أمام الشمال!

    المشكلة في السابق أن الجزائري لم يكن هناك من يحل مكانه في صفوف الاتحاد، لذا كان الفريق مجبورًا على التأقلم مع مزاجيته، لكن مع مشاركة فاينالدوم الليلة أمام الشمال، نجح في إحراج عوار خلال 26 دقيقة لعب فقط.

    الوافد الجديد رغم قلة مشاركاته إلا أنه كان أكثر فاعلية على المرمى، فسدد 3 تسديدات، واحدة منها جاء منها هدف التعادل في الثانية الأخيرة، بينما لم يسدد الجزائري أي تسديدة طوال 89 دقيقة لعب .. وهنا يظهر الفارق في مثل تلك المباريات.



    ناهيك عن الفرصة التي أهدرها عوار أمام المرمى تمامًا بعدما ارتدت الكرة له، لكنه سددها بجوار القائم بغرابة شديدة، صحيح أن فاينالدوم أهدر هو الآخر فرصة أمام المرمى، لكن من أصل فرصتين في 26 دقيقة، أحرز هدفًا، فماذا عمن شارك 89 دقيقة كاملة؟

    على كلٍ، لا يمكن التشكيك في حسام عوار عندما يكون في حالته، وربما حضور فاينالدوم يعيد إليه رشده بدلًا من المزاجية، وفي الأخير الاتحاد المستفيد من هذه المنافسة.