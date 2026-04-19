الآن عُرف سر تصريحات وكيله الواثقة .. الكشف عن"القيمة الضخمة" للشرط الجزائي في عقد سيموني إنزاجي مع الهلال

غضب كبير يسيطر على جمهور الهلال في الأيام الماضية، بعدما فشل فريقها في العبور من دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

الزعيم التقى بالسد القطري في دور الـ16، في لقاء انتهى وقته الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما، لتقول ركلات الترجيح كلمتها بتأهل الأخير بنتيجة (4-2).

الآن الهلال لم يعد منافسًا سوى على بطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وإلا سيخرج بموسم صفري بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر المحلي بداية الموسم الجاري.

ورغم مطالب إقالة إنزاجي إلا أن المدرب الإيطالي وتقارير مقربة من إدارة الهلال تؤكد استمراره في قيادة الفريق، دون مؤشرات حتى على إقالته بنهاية الموسم الجاري.