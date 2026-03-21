"الشخص الذي يُستخف بموهبته أكثر من غيره": فينسنت كومباني يثني بشكل استثنائي على نجم بايرن ميونيخ

ورداً على سؤال حول ما إذا كان متفاجئاً من هذا الأداء القوي مرة أخرى، قال كومباني بعد صافرة النهاية: "لا يفاجئني هذا على الإطلاق، لكنه يسعدني دائماً. ربما يكون سيرج هو اللاعب الذي يُستخف بموهبته أكثر من بين جميع لاعبينا. لأنه يتعرض للإصابة أحياناً ويغيب عن الملاعب. ولهذا السبب، يسعدني دائماً أن يثبت سيرج مدى براعته."

بعد موسم سابق متفاوت الأداء، حيث لعب في كثير من الأحيان كلاعب بديل وساهم في 16 هدفاً (سبعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة) في 47 مباراة رسمية في جميع المسابقات، أصبح غنابري في هذا الموسم تحت قيادة كومباني أحد اللاعبين الأساسيين الذين لا غنى عنهم. سجل في 34 مباراة عشرة أهداف وعشر تمريرات حاسمة.