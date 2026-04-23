Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

بشرط صادم .. الشباب يريد تجديد عقد حمد الله، واللاعب موافق!

عبد الرزاق حمد الله
الشباب
دوري روشن السعودي

رغم غيابه عن الكثير من المباريات هذا الموسم، بسبب الإصابة، إلا أن نادي الشباب أبدى رغبة في عدم التفريط بخدمات مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، وسط شرط غريب يحسم بقاءه في قلعة الليث.

حمد الله انتقل إلى الشباب، في صيف 2024، بعقد لمدة موسمين، قادمًا من نادي الاتحاد، فيما يخوض المغربي تحديًا "خاصًا" مع السوري عمر السومة، مهاجم الحزم، بشأن اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين.

ورغم أن الشباب يحتل المركز الثاني عشر، في ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط، إلا أن الليث يطارد حلمه بكتابة التاريخ، حيث يواجه الريان القطري، في نهائي دوري أبطال الخليج.

  • مستقبل حمد الله مع الشباب

    وفي هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، على أثير العربية FM، إنه حمد الله يريد البقاء مع الشباب، والنادي منفتح على تجديد عقده أيضًا، قبل انتهائه في الصيف.

    وأوضح الصرامي أن الشباب في مفاوضات جادة مع حمد الله، إلا أن الإدارة الشبابية، برئاسة عبد العزيز المالك، منفتحة على التجديد لمدة موسم رياضي واحد، واشترطت تخفيض راتب اللاعب لأكثر من 50%.

    ونوّه الصرامي بأن حمد الله لا يمانع خفض راتبه لمدة عام، ويريد إكمال مشواره مع الشباب، الذي يمثل تجربته الثالثة في السعودية، بعد النصر والاتحاد، فضلًا عن "إعارة قصيرة" مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

  • تحديات حمد الله .. لقب وهدّاف تاريخي

    وبات حمد الله، الذي قاد منتخب المغرب للتتويج بلقب كأس العرب 2025، يطمح نحو الفوز بأول ألقابه مع الشباب، حال تحقيق لقب دوري أبطال الخليج، للمرة الثالثة في تاريخ الليوث، والأولى منذ 1994، على حساب الريان القطري، في النهائي المُقام على ملعب أحمد بن علي.

    وبشكل شخصي، فإن حمد الله وصل إلى هدفه رقم 155 في دوري المحترفين السعودي، ليصبح الفارق بينه وبين عمر السومة 5 أهداف، حيث يتربع مهاجم الحزم الحالي والأهلي السابق على عرش هدافي المحترفين بـ160 هدف.

    وكان حمد الله قد بلغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الشباب، في الموسم الماضي، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الاتحاد (2-3)، فيما تجدد خروج الليث من أغلى الكؤوس على يد العميد، هذا الموسم، في ربع النهائي، بالخسارة (1-4).

    حمد الله .. وقائع مثيرة للجدل مع الشباب

    حديث سعود الصرامي عن رغبة حمد الله في البقاء مع الشباب، جاء على الرغم من بعض الأحداث الجدلية، التي قد يشهدها اللاعب مع الفريق بين الحين والآخر، مثل أزمة ركلات الجزاء مع البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي ذكر بأنه المنفذ الأول للركلات مع شيخ الأندية.

    حمد الله انتقل أيضًا إلى صفوف الهلال، على سبيل الإعارة من الشباب، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بدءًا من الدور ربع النهائي، إلا أن الهداف المغربي شارك بديلًا، في ليلة الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بثنائية، ليودع رحلته مبكرًا مع الزعيم.

    وكانت أنباء قد ربطت اسم حمد الله برغبة نادي الفتح، في التعاقد معه، خلال الصيف الماضي، إلا أن الخلاف المادي، المتعلق بالعرض المقدم من النموذجي، أفسد رحيل المغربي.

    وخرجت اتهامات تجاه عبد الرزاق حمد الله، بالتمرد على الشباب والغياب عن التدريبات الجماعية، ليردّ المتحدث الرسمي للنادي العاصمي، تركي الغامدي، بالنفي، مؤكدًا أن اللاعب كان لديه موعد مجدول مسبقًا، يستدعي سفره إلى الولايات المتحدة، لإنهاء بعض التزاماته الخاصة، قبل عودته إلى الرياض لتأدية تدريباته في صالة الحديد.

    ونوّه الغامدي بأن الشباب لا يفكر في الاستغناء عن حمد الله خلال الفترة الصيفية، بعد تداول أنباء حول رغبة الفتح في التعاقد معه، كما أن الليث لا ينوي أيضًا بيع عقد المدافع محمد الشويرخ.

  • Abderrazak Hamdallah Hilal Ittihad ShababGetty

    مسيرة حمد الله

    ويملك حمد الله رحلة مليئة بالنجاحات والوقائع الجدلية، في ملاعب السعودية، حيث توج بالعديد من الألقاب، كما تربع في صدارة هدافي دوري المحترفين "3" مرات، ولعب دورًا في قيادة النصر للفوز بلقب النسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

    وتوج حمد الله بلقب الدوري السعودي "مرتين"، مع النصر والاتحاد، كما حقق لقب السوبر السعودي ثلاث مرات، وتربع على عرش الهدافين التاريخيين للبطولة.

    ورغم ذلك، إلا أن رحيل حمد الله عن النصر، جاء بعد دخوله في أزمة مع الإدارة، أعقبت بعدها قضية تتعلق بمفاوضات الاتحاد معه في الفترة المحمية، عبر تسجيلات، ما تسبب في قرار من لجنة الانضباط بإيقافه لمدة 4 شهور.

