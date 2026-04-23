بشرط صادم .. الشباب يريد تجديد عقد حمد الله، واللاعب موافق!

رغم غيابه عن الكثير من المباريات هذا الموسم، بسبب الإصابة، إلا أن نادي الشباب أبدى رغبة في عدم التفريط بخدمات مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، وسط شرط غريب يحسم بقاءه في قلعة الليث.

حمد الله انتقل إلى الشباب، في صيف 2024، بعقد لمدة موسمين، قادمًا من نادي الاتحاد، فيما يخوض المغربي تحديًا "خاصًا" مع السوري عمر السومة، مهاجم الحزم، بشأن اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين.

ورغم أن الشباب يحتل المركز الثاني عشر، في ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط، إلا أن الليث يطارد حلمه بكتابة التاريخ، حيث يواجه الريان القطري، في نهائي دوري أبطال الخليج.